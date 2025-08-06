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فنون ومشاهير
ممثلة لبنانيّة تُعلّق على قرار حصر السلاح: تذكروا مين عدوّنا
Lebanon 24
06-08-2025
|
09:48
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كتبت الممثلة
ريتا حايك
عبر حسابها على منصة "إكس":
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"أكيد لازم يكون السّلاح بإيد الجيش، بأيّ بلد طبيعي هيك بيصير. ولكن نحنا بلد محتلّ والجيش ما عندو سلاح. لو كنّا بدّنا نجمع السّلاح ويكون حصريّة السّلاح بإيد الجيش مش لازم نبلّش بالسّلاح المتفلّت من غير اللّبنانييّن مثلاً؟
أملنا بقائد الجيش وبحكمته لاتّخاذ القرار الصّائب وتوحيد اللّبنانيين. تذكّروا بس مين عدوّنا وما يضيع الشّنكاش".
وأرفقت
حايك
تغريدتها بهاشتاغ "#كلنا_سنقاوم_الاحتلال".
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