Advertisement

فنون ومشاهير

ممثلة لبنانيّة تُعلّق على قرار حصر السلاح: تذكروا مين عدوّنا

Lebanon 24
06-08-2025 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1401384-638900959632734075.jpg
Doc-P-1401384-638900959632734075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت الممثلة ريتا حايك عبر حسابها على منصة "إكس":
Advertisement
 
"أكيد لازم يكون السّلاح بإيد الجيش، بأيّ بلد طبيعي هيك بيصير. ولكن نحنا بلد محتلّ والجيش ما عندو سلاح. لو كنّا بدّنا نجمع السّلاح ويكون حصريّة السّلاح بإيد الجيش مش لازم نبلّش بالسّلاح المتفلّت من غير اللّبنانييّن مثلاً؟
أملنا بقائد الجيش وبحكمته لاتّخاذ القرار الصّائب وتوحيد اللّبنانيين. تذكّروا بس مين عدوّنا وما يضيع الشّنكاش".
 
 
وأرفقت حايك تغريدتها بهاشتاغ "#كلنا_سنقاوم_الاحتلال".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير المهجرين كمال شحادة: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة (العربية)
lebanon 24
06/08/2025 23:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حنكش: قرار حصر السلاح بيد الدولة إنعطافة تاريخية ولا رجوع عنه
lebanon 24
06/08/2025 23:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار مفصلي بتكليف الجيش وضع خطة حصر السلاح قبل نهاية العام واعتراض "الثنائي"
lebanon 24
06/08/2025 23:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه
lebanon 24
06/08/2025 23:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:43 | 2025-08-06
10:33 | 2025-08-06
08:16 | 2025-08-06
07:09 | 2025-08-06
05:39 | 2025-08-06
04:06 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24