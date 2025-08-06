ممثلة لبنانيّة تُعلّق على قرار حصر السلاح: تذكروا مين عدوّنا

كتبت الممثلة عبر حسابها على منصة "إكس":

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"أكيد لازم يكون السّلاح بإيد الجيش، بأيّ بلد طبيعي هيك بيصير. ولكن نحنا بلد محتلّ والجيش ما عندو سلاح. لو كنّا بدّنا نجمع السّلاح ويكون حصريّة السّلاح بإيد الجيش مش لازم نبلّش بالسّلاح المتفلّت من غير اللّبنانييّن مثلاً؟

أملنا بقائد الجيش وبحكمته لاتّخاذ القرار الصّائب وتوحيد اللّبنانيين. تذكّروا بس مين عدوّنا وما يضيع الشّنكاش".

وأرفقت تغريدتها بهاشتاغ "#كلنا_سنقاوم_الاحتلال".