توفيت والدته.. نجم في حالة حزن عميق: "أحبكِ يا أمي"

ونشأ (61 عامًا) في مدينة سبرينغفيلد بولاية ميزوري الأميركية، إلى جانب شقيقه الأصغر دوغ وشقيقته جولي، حيث ربّتهم والدتهم جين، التي عملت مستشارة مدرسية، ووالدهم بيت، صاحب شركة نقل سابقة. يعيش أيامًا صعبة بعد رحيل والدته جين بيت عن عمر ناهز 84 عامًا، بحسب ما أفادت مجلة People. وعلى الرغم من الامتناع عن إصدار بيان رسمي من المتحدثة باسم بيت، إلا أن أجواء الحزن خيّمت على العائلة، وسط رسائل وداع مؤثرة من الأحفاد والمقرّبين.

ورغم ابتعاد والدي براد عن الأضواء، ظهرا في مناسبات بارزة، منها حفل الأوسكار عام 2012، والعرض الأول لفيلم Unbroken عام 2014 من إخراج .



وفي لحظة استثنائية خلال مقابلة تلفزيونية في يونيو الماضي، خصّ براد والدته بتحية مباشرة على الهواء خلال الترويجي لفيلمه الجديد F1. توجّه بكلمات مؤثرة إلى الكاميرا قائلاً: "يجب أن أقول مرحبًا لوالدتي لأنها تشاهدك كل صباح... إلى جين بيت. أحبكِ يا أمي"، قبل أن يلوّح لها ويُرسل قبلة في لقطة بثّها برنامج Today.



من جهتها، نشرت سيدني، ابنة دوغ وحفيدة الراحلة، رسالة مؤثرة على حسابها في إنستغرام، قالت فيها: "جدتي الحبيبة.. لم نكن مستعدين لرحيلك بعد. لكن مجرد معرفتنا أنكِ أصبحتِ حرة لتغني وترقصي وترسمي من جديد، يجعل الأمر أسهل قليلًا."

وأضافت: "كان لديها أكبر قلب، تهتم بالجميع وبكل شيء دون تردد... لم يكن لحبها حدود، وكل من التقاها شعر بذلك... لا أعرف كيف سنكمل حياتنا بدونها، لكنني واثقة أنها ستظل حاضرة فينا جميعًا."



وعُرفت جين بيت بكونها أمًا محبة ومُلهمة. وفي عام 2009، تبرّع براد بيت وإخوته بمليون دولار لإنشاء جناح جديد في مستشفى بميزوري حمل اسمها: "مركز جين بيت لعلاج سرطان الأطفال"، الذي ساهم في إدخال أوّل طبيب أورام أطفال إلى الولاية.



وفي مقابلة مصوّرة عام 2018 مع منظمة WorldServe International، عبّرت جين عن مدى فخرها بأولادها، قائلة: "أنا فخورة جدًا بكل أولادي. حين يرون حاجة ما، يبادرون لمحاولة سدها... إنه أمر رائع بالفعل." (ارم نيوز)