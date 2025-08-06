Advertisement

فنون ومشاهير

ستخضع اليوم الخميس لجراحة دقيقة.. تطور مُفاجئ في الحالة الصحية للفنانة أنغام

Lebanon 24
06-08-2025 | 23:49
A-
A+
Doc-P-1401608-638901462047432589.jpg
Doc-P-1401608-638901462047432589.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تطور مفاجئ شهدته الساعات الأخيرة في الحالة الصحية للفنانة المصرية أنغام، عقب إعلان صديقها المُقرّب الإعلامي محمود سعد عن مستجدات وضعها الصحي الراهن.
Advertisement

وأوضح سعد أن أنغام خضعت أخيرًا لعملية جراحية أُجريت لإزالة جزء من كيس دهني كان قد تكوَّن على البنكرياس، كما أشار إلى أن الفريق الطبي المُشرف على حالتها في ألمانيا قرر إجراء عملية جراحية ثانية، تهدف إلى استئصال الكيس الدهني بالكامل، بالإضافة إلى إزالة جزء صغير من البنكرياس، ومن المقرر أن تُجرى صباح الخميس.

جاء ذلك في منشور نشره الإعلامي محمود سعد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال فيه: "آخر أخبار الفنانة أنغام الصحية لطمأنة جمهورها، لقد استأصل الأطباء في البداية جزءًا من الكيس الدهني على البنكرياس، ثم قرروا استئصال الكيس الدهني كاملًا مع جزء صغير من البنكرياس. ستُجري الفنانة أنغام العملية الجراحية يوم الخميس في الصباح، نرجو الدعاء لها بالشفاء والسلامة".

وكان الإعلامي محمود سعد قد صرّح قبل أيام قليلة بأن أنغام تُعاني آلامًا خطيرة، لافتًا إلى أن مكوثها في المستشفى سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.(إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
تعبانة جدًا.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام
lebanon 24
07/08/2025 08:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم كبير من مي عز الدين للفنانة أنغام في محنتها الصحية
lebanon 24
07/08/2025 08:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لن تعود قريبا إلى القاهرة: أنغام قد تخضع لاستئصال البنكرياس.. تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية
lebanon 24
07/08/2025 08:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تُعاني من آلام حادة وبانتظارها 3 أيام حاسمة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة أنغام
lebanon 24
07/08/2025 08:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2025-08-06
16:42 | 2025-08-06
14:43 | 2025-08-06
10:33 | 2025-08-06
09:48 | 2025-08-06
08:16 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24