ستخضع اليوم الخميس لجراحة دقيقة.. تطور مُفاجئ في الحالة الصحية للفنانة أنغام

تطور مفاجئ شهدته الساعات الأخيرة في الحالة الصحية للفنانة ، عقب إعلان صديقها المُقرّب الإعلامي عن مستجدات وضعها الصحي الراهن.وأوضح سعد أن أنغام خضعت أخيرًا لعملية جراحية أُجريت لإزالة جزء من كيس دهني كان قد تكوَّن على البنكرياس، كما أشار إلى أن الفريق الطبي المُشرف على حالتها في قرر إجراء عملية جراحية ثانية، تهدف إلى استئصال الكيس الدهني بالكامل، بالإضافة إلى إزالة جزء صغير من البنكرياس، ومن المقرر أن تُجرى صباح الخميس.جاء ذلك في منشور نشره الإعلامي محمود سعد عبر صفحته الرسمية على " "، قال فيه: "آخر الفنانة أنغام الصحية لطمأنة جمهورها، لقد استأصل الأطباء في البداية جزءًا من الكيس الدهني على البنكرياس، ثم قرروا استئصال الكيس الدهني كاملًا مع جزء صغير من البنكرياس. ستُجري الفنانة أنغام العملية الجراحية يوم الخميس في الصباح، نرجو الدعاء لها بالشفاء والسلامة".وكان الإعلامي محمود سعد قد صرّح قبل أيام قليلة بأن أنغام تُعاني آلامًا خطيرة، لافتًا إلى أن مكوثها في المستشفى سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.(إرم نيوز)