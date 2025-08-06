29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ستخضع اليوم الخميس لجراحة دقيقة.. تطور مُفاجئ في الحالة الصحية للفنانة أنغام
Lebanon 24
06-08-2025
|
23:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
تطور مفاجئ شهدته الساعات الأخيرة في الحالة الصحية للفنانة
المصرية
أنغام
، عقب إعلان صديقها المُقرّب الإعلامي
محمود سعد
عن مستجدات وضعها الصحي الراهن.
Advertisement
وأوضح سعد أن أنغام خضعت أخيرًا لعملية جراحية أُجريت لإزالة جزء من كيس دهني كان قد تكوَّن على البنكرياس، كما أشار إلى أن الفريق الطبي المُشرف على حالتها في
ألمانيا
قرر إجراء عملية جراحية ثانية، تهدف إلى استئصال الكيس الدهني بالكامل، بالإضافة إلى إزالة جزء صغير من البنكرياس، ومن المقرر أن تُجرى صباح الخميس.
جاء ذلك في منشور نشره الإعلامي محمود سعد عبر صفحته الرسمية على "
فيسبوك
"، قال فيه: "آخر
أخبار
الفنانة أنغام الصحية لطمأنة جمهورها، لقد استأصل الأطباء في البداية جزءًا من الكيس الدهني على البنكرياس، ثم قرروا استئصال الكيس الدهني كاملًا مع جزء صغير من البنكرياس. ستُجري الفنانة أنغام العملية الجراحية يوم الخميس في الصباح، نرجو الدعاء لها بالشفاء والسلامة".
وكان الإعلامي محمود سعد قد صرّح قبل أيام قليلة بأن أنغام تُعاني آلامًا خطيرة، لافتًا إلى أن مكوثها في المستشفى سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
تعبانة جدًا.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام
Lebanon 24
تعبانة جدًا.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام
07/08/2025 08:15:38
07/08/2025 08:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دعم كبير من مي عز الدين للفنانة أنغام في محنتها الصحية
Lebanon 24
دعم كبير من مي عز الدين للفنانة أنغام في محنتها الصحية
07/08/2025 08:15:38
07/08/2025 08:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تعود قريبا إلى القاهرة: أنغام قد تخضع لاستئصال البنكرياس.. تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية
Lebanon 24
لن تعود قريبا إلى القاهرة: أنغام قد تخضع لاستئصال البنكرياس.. تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية
07/08/2025 08:15:38
07/08/2025 08:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من آلام حادة وبانتظارها 3 أيام حاسمة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة أنغام
Lebanon 24
تُعاني من آلام حادة وبانتظارها 3 أيام حاسمة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة أنغام
07/08/2025 08:15:38
07/08/2025 08:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"إنا لله وإنا إليه راجعون".. الحزن يعود لعائلة الراحل عامر منيب
Lebanon 24
"إنا لله وإنا إليه راجعون".. الحزن يعود لعائلة الراحل عامر منيب
23:00 | 2025-08-06
06/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العمر مجرد رقم".. فنانة تُبهر الجمهور بإطلالة شبابية في الـ82 (صور)
Lebanon 24
"العمر مجرد رقم".. فنانة تُبهر الجمهور بإطلالة شبابية في الـ82 (صور)
16:42 | 2025-08-06
06/08/2025 04:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيت والدته.. نجم في حالة حزن عميق: "أحبكِ يا أمي"
Lebanon 24
توفيت والدته.. نجم في حالة حزن عميق: "أحبكِ يا أمي"
14:43 | 2025-08-06
06/08/2025 02:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
10:33 | 2025-08-06
06/08/2025 10:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُعلّق على قرار حصر السلاح: تذكروا مين عدوّنا
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُعلّق على قرار حصر السلاح: تذكروا مين عدوّنا
09:48 | 2025-08-06
06/08/2025 09:48:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
Lebanon 24
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
05:13 | 2025-08-06
06/08/2025 05:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
03:49 | 2025-08-06
06/08/2025 03:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
10:33 | 2025-08-06
06/08/2025 10:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2025-08-06
"إنا لله وإنا إليه راجعون".. الحزن يعود لعائلة الراحل عامر منيب
16:42 | 2025-08-06
"العمر مجرد رقم".. فنانة تُبهر الجمهور بإطلالة شبابية في الـ82 (صور)
14:43 | 2025-08-06
توفيت والدته.. نجم في حالة حزن عميق: "أحبكِ يا أمي"
10:33 | 2025-08-06
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
09:48 | 2025-08-06
ممثلة لبنانيّة تُعلّق على قرار حصر السلاح: تذكروا مين عدوّنا
08:16 | 2025-08-06
باميلا الكيك بفستان الزفاف... وهذا ما قالته شاهدوا الفيديو
فيديو
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 08:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
07/08/2025 08:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
07/08/2025 08:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24