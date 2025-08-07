Advertisement

فنون ومشاهير

لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)

Lebanon 24
07-08-2025 | 02:20
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طرح الفنان السوري سامو زين أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "ميتعزش"، الا انه أثار الجدل بعد ظهوره في الكليب بإطلالة جديدة ومختلفة تماماً عما اعتاده جمهوره منه.
Advertisement

وفاجأ زين جمهوره بلوك جديد حيث أطل بشعر ولحية بيضاء. وعلّق على البوستر قائلا : "البوستر الرسمي لـ"ميتعزش" ثاني أغاني الميني ألبوم غداً على كل المنصات... حبايبي كل الحب لكم جميعاً على كل التعليقات إن شاء الله مستمرين بمحبتكم وثقتكم جمهوري الحبيب".
 
مواضيع ذات صلة
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
lebanon 24
07/08/2025 14:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. زوجة فنان شهير تستعرض حملها بمولودها الثاني (صور)
lebanon 24
07/08/2025 14:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان مكشوف.. النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل تُفاجئ الجمهور بلوك جديد (صور)
lebanon 24
07/08/2025 14:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها.. ميادة الحناوي تُفاجئ الجمهور بلوك جديد وتوجه رسالة لفضل شاكر (فيديو)
lebanon 24
07/08/2025 14:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:39 | 2025-08-07
04:17 | 2025-08-07
04:13 | 2025-08-07
04:03 | 2025-08-07
03:17 | 2025-08-07
02:51 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24