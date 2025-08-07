30
فنون ومشاهير
قبل إحياء حفله.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
07-08-2025
|
02:51
A-
A+
تم تأجيل حفل الفنان
المصري محمد
منير الذي كان مقررا إحياؤه في 16 آب الحالي ضمن فعاليات مهرجان
العلمين
الجديدة في
الساحل الشمالي
، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مُفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وكتبت الصفحة الرسمية للفنان
محمد منير على
فيسبوك
إن حالة الفنان الملقب بين جمهوره بـ"الكينغ" الصحية مستقرة، ويتلقى حالياً الرعاية الطبية اللازمة تمهيداً لخروجه من المستشفى خلال أيام قليلة، على أن يستكمل فترة التعافي في منزله.
ومن المنتظر أن يستعيد نشاطه الفني تدريجياً، ويعود إلى تسجيل بقية أغنيات ألبومه الجديد.
