Advertisement

فنون ومشاهير

قبل إحياء حفله.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى (صورة)

Lebanon 24
07-08-2025 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1401667-638901571613290888.jpg
Doc-P-1401667-638901571613290888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم تأجيل حفل الفنان المصري محمد منير الذي كان مقررا إحياؤه في 16 آب الحالي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مُفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
وكتبت الصفحة الرسمية للفنان محمد منير على فيسبوك إن حالة الفنان الملقب بين جمهوره بـ"الكينغ" الصحية مستقرة، ويتلقى حالياً الرعاية الطبية اللازمة تمهيداً لخروجه من المستشفى خلال أيام قليلة، على أن يستكمل فترة التعافي في منزله. 

ومن المنتظر أن يستعيد نشاطه الفني تدريجياً، ويعود إلى تسجيل بقية أغنيات ألبومه الجديد.

مواضيع ذات صلة
شعر بآلام حادة ونقل بشكل عاجل إلى المستشفى.. فنان قدير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعه (صورة)
lebanon 24
07/08/2025 14:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة... فنان شهير جدًا يُنقل إلى المستشفى بشكل عاجل (صورة)
lebanon 24
07/08/2025 14:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مُفاجئة بعد أيام من تأديته مناسك الحج.. هذا ما قاله فنان شهير عن وضعه (صورة)
lebanon 24
07/08/2025 14:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اعلانه أمس مرض زوجته.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويدخل المستشفى (صورة)
lebanon 24
07/08/2025 14:58:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:39 | 2025-08-07
04:17 | 2025-08-07
04:13 | 2025-08-07
04:03 | 2025-08-07
03:17 | 2025-08-07
02:37 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24