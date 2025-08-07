قبل إحياء حفله.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى (صورة)

تم تأجيل حفل الفنان منير الذي كان مقررا إحياؤه في 16 آب الحالي ضمن فعاليات مهرجان الجديدة في ، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مُفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكتبت الصفحة الرسمية للفنان إن حالة الفنان الملقب بين جمهوره بـ"الكينغ" الصحية مستقرة، ويتلقى حالياً الرعاية الطبية اللازمة تمهيداً لخروجه من المستشفى خلال أيام قليلة، على أن يستكمل فترة التعافي في منزله.



ومن المنتظر أن يستعيد نشاطه الفني تدريجياً، ويعود إلى تسجيل بقية أغنيات ألبومه الجديد.