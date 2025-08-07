Advertisement

فنون ومشاهير

هل تم إلغاء حفل أصالة في بيروت؟

Lebanon 24
07-08-2025 | 04:39
تعود الفنانة السورية أصالة نصري إلى جمهورها اللبناني بعد غياب دام 10 سنوات، لتطل في حفل استثنائي يقام في الفوروم دو بيروت يوم 16 آب الجاري، بتنظيم من شركتي GMH وTMG. 
وفي هذا الإطار، أكد متعهد الحفلات حسين كسيرة لـ "فوشيا"  أن الاستعدادات تسير بخطى ثابتة، وأن الحفل قائم رغم كل ما يُشاع، قائلاً: "من يعرف صوت أصالة، لا ينشغل بأصوات التشويش.. نحن مستمرون حتى آخر نفس". 

وأضاف أن النجمة السورية ستصل إلى بيروت قبل يوم من الحفل وسط استقبال جماهيري وإعلامي واسع.

وبحسب كسيرة، تخطت مبيعات التذاكر نسبة 60%، مع توقع نفادها خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن الأمسية ستجمع نحو 6000 شخص، لتكون واحدة من أضخم حفلات هذا الصيف في لبنان.
