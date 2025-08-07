هل تم إلغاء حفل أصالة في بيروت؟

Advertisement

تعود الفنانة إلى جمهورها اللبناني بعد غياب دام 10 سنوات، لتطل في حفل استثنائي يقام في الفوروم دو يوم 16 آب الجاري، بتنظيم من شركتي GMH وTMG.وفي هذا الإطار، أكد متعهد الحفلات لـ "فوشيا" أن الاستعدادات تسير بخطى ثابتة، وأن الحفل قائم رغم كل ما يُشاع، قائلاً: "من يعرف صوت ، لا ينشغل بأصوات التشويش.. نحن مستمرون حتى ".وأضاف أن النجمة السورية ستصل إلى بيروت قبل يوم من الحفل وسط استقبال جماهيري وإعلامي واسع.وبحسب كسيرة، تخطت مبيعات التذاكر نسبة 60%، مع توقع نفادها خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن الأمسية ستجمع نحو 6000 شخص، لتكون واحدة من أضخم حفلات هذا الصيف في .