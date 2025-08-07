Advertisement

فنون ومشاهير

ببطن مكشوف.. جيسي عبدو تخطف الأنظار بجمالها من فرنسا

Lebanon 24
07-08-2025 | 08:30
نشرت الممثلة جيسي عبدو صورة جديدة عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة صيفية أنيقة من شرفة تطل على شارع La Croisette الشهير في مدينة كان الفرنسية. وقد بدت جيسي في غاية السعادة والاسترخاء وهي تستمتع بجمال المدينة وأجوائها المميزة.
تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، إذ عبّر كثيرون عن إعجابهم بأناقتها وروحها الإيجابية.
وحرص البعض على تمني لها إجازة ممتعة ومليئة بالطاقة الإيجابية.
 
