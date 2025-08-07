Advertisement

فنون ومشاهير

بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فناناً سوريّاً

Lebanon 24
07-08-2025 | 15:45
أعلنت نقابة الفنانين السوريين، عن وفاة الفنان السوريّ بسام حسن، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 30 عاماً.
وقال الفنان فراس ابراهيم، إنّ حسن تُوفِيَ في أحد مشافي دبي بعد معاناة قصيرة مع المرض.
 
 
 
