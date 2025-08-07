28
فنون ومشاهير
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فناناً سوريّاً
Lebanon 24
07-08-2025
|
15:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
نقابة الفنانين السوريين
، عن وفاة الفنان السوريّ بسام حسن، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 30 عاماً.
وقال الفنان
فراس ابراهيم
، إنّ حسن تُوفِيَ في أحد مشافي دبي بعد معاناة قصيرة مع المرض.
