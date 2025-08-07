بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فناناً سوريّاً

Advertisement

أعلنت ، عن وفاة الفنان السوريّ بسام حسن، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 30 عاماً.وقال الفنان ، إنّ حسن تُوفِيَ في أحد مشافي دبي بعد معاناة قصيرة مع المرض.