Advertisement

فنون ومشاهير

نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... فنان يدخل في غيبوبة وعائلته تطلب الدعاء له

Lebanon 24
07-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1402037-638902053514711641.jpg
Doc-P-1402037-638902053514711641.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تدهورت الحالة الصحيّة للفنان المصري أسامة ساهر خلال الأيام الماضية، ونُقِلَ إلى مستشفى في القاهرة، حيث أُدخِلَ إلى العناية المركّزة.
Advertisement
 
 
وكشفت مصادر مقرّبة من ساهر، أنه "تعرّض لوعكة صحية مفاجئة أثناء عمله، ونقل إلى المستشفى على الفور".

 
وأضافت أنّ "الساهر أُصيب بأزمة قلبية حادة أدّت إلى دخوله في غيبوبة تامة، بينما ناشدت أسرته جمهوره ومحبيه بتكثيف الدعاء له". (ارم نيوز)
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد تعرضها لمرض غير معروف أدخلها المستشفى.. أحمد زاهر يطلب الدعاء لابنته ملك (صورة)
lebanon 24
08/08/2025 07:46:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تدهورت صحته بشكل كبير.. فنان شهير يطلب الدعاء له قبل خضوعه لجراحة دقيقة (صورة)
lebanon 24
08/08/2025 07:46:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لا يزال في المستشفى.. بسمة بوسيل تطلب الدعاء لنجلها "آدم" وتُثير قلق الجمهور (صورة)
lebanon 24
08/08/2025 07:46:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كادت أن تفقد عينها بسبب خطأ طبي.. فنانة شهيرة تطلب من الجمهور الدعاء لها
lebanon 24
08/08/2025 07:46:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:35 | 2025-08-08
23:57 | 2025-08-07
16:57 | 2025-08-07
15:45 | 2025-08-07
14:53 | 2025-08-07
14:13 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24