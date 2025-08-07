نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... فنان يدخل في غيبوبة وعائلته تطلب الدعاء له

تدهورت الحالة الصحيّة للفنان المصري أسامة ساهر خلال الأيام الماضية، ونُقِلَ إلى مستشفى في ، حيث أُدخِلَ إلى العناية المركّزة.

وكشفت مصادر مقرّبة من ساهر، أنه "تعرّض لوعكة صحية مفاجئة أثناء عمله، ونقل إلى المستشفى على الفور".



وأضافت أنّ " أُصيب بأزمة قلبية حادة أدّت إلى دخوله في غيبوبة تامة، بينما ناشدت أسرته جمهوره ومحبيه بتكثيف الدعاء له". (ارم نيوز)