فيلا في بيروت.. هذا ما كشفه ايلي باسيل عن سبب الخلاف بين أصالة ومايا دياب
08-08-2025
|
01:23
خلال بث مباشر على
يوتيوب
، كشف الإعلامي
إيلي
باسيل
عن السبب الحقيقي وراء الخلاف الذي نشب بين الفنانتين
أصالة نصري
ومايا
دياب
وذلك
بعد سنوات
من الصداقة التي جمعتهما.
ولفت باسيل إلى أن الخلاف له خلفية مالية تعود إلى فترة الأزمة الاقتصادية في
لبنان
.
وروى باسيل أن
أصالة
خلال الأزمة المالية في لبنان وصعوبة تحويل الأموال إلى الخارج طلبت من مايا مساعدتها في شراء فيلا في
بيروت
كوسيلة للحفاظ على أموالها التي لم تتمكن من تحويلها أو سحبها من المصارف.
وتابع ان أصالة فوجئت لاحقًا بأن مايا عرضت عليها فيلا بسعر مضاعف عن قيمتها الحقيقية، حيث استغلت الظرف لزيادة السعر بهدف الاستفادة لصالحها الشخصي، وهو ما تسبب بصدمة لأصالة وأدى إلى توتر العلاقة بينهما، بحسب ما قال باسيل.
