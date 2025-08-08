فيلا في بيروت.. هذا ما كشفه ايلي باسيل عن سبب الخلاف بين أصالة ومايا دياب

Advertisement

خلال بث مباشر على ، كشف الإعلامي عن السبب الحقيقي وراء الخلاف الذي نشب بين الفنانتين ومايا وذلك من الصداقة التي جمعتهما.ولفت باسيل إلى أن الخلاف له خلفية مالية تعود إلى فترة الأزمة الاقتصادية في .وروى باسيل أن خلال الأزمة المالية في لبنان وصعوبة تحويل الأموال إلى الخارج طلبت من مايا مساعدتها في شراء فيلا في كوسيلة للحفاظ على أموالها التي لم تتمكن من تحويلها أو سحبها من المصارف.وتابع ان أصالة فوجئت لاحقًا بأن مايا عرضت عليها فيلا بسعر مضاعف عن قيمتها الحقيقية، حيث استغلت الظرف لزيادة السعر بهدف الاستفادة لصالحها الشخصي، وهو ما تسبب بصدمة لأصالة وأدى إلى توتر العلاقة بينهما، بحسب ما قال باسيل.