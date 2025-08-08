Advertisement

فنون ومشاهير

فيلا في بيروت.. هذا ما كشفه ايلي باسيل عن سبب الخلاف بين أصالة ومايا دياب

Lebanon 24
08-08-2025 | 01:23
A-
A+
Doc-P-1402144-638902382161529565.webp
Doc-P-1402144-638902382161529565.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلال بث مباشر على يوتيوب، كشف الإعلامي إيلي باسيل عن السبب الحقيقي وراء الخلاف الذي نشب بين الفنانتين أصالة نصري ومايا دياب وذلك بعد سنوات من الصداقة التي جمعتهما.
Advertisement

ولفت باسيل إلى أن الخلاف له خلفية مالية تعود إلى فترة الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وروى باسيل أن أصالة خلال الأزمة المالية في لبنان وصعوبة تحويل الأموال إلى الخارج طلبت من مايا مساعدتها في شراء فيلا في بيروت كوسيلة للحفاظ على أموالها التي لم تتمكن من تحويلها أو سحبها من المصارف. 

وتابع ان أصالة فوجئت لاحقًا بأن مايا عرضت عليها فيلا بسعر مضاعف عن قيمتها الحقيقية، حيث استغلت الظرف لزيادة السعر بهدف الاستفادة لصالحها الشخصي، وهو ما تسبب بصدمة لأصالة وأدى إلى توتر العلاقة بينهما، بحسب ما قال باسيل. 

مواضيع ذات صلة
بعد "القصف" المتبادل بينهما.. هذا أصل الخلاف بين أصالة نصري ومايا دياب
lebanon 24
08/08/2025 10:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"مين؟" أصالة نصري ترد بسخرية عن سؤال حول ألبوم مايا دياب وهذا ما كشفته عن عودتها إلى سوريا
lebanon 24
08/08/2025 10:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"هي بتدفع الفواتير": نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها السابق.. هذا ما كشفه الإعلامي ايلي باسيل
lebanon 24
08/08/2025 10:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما ينتظر عمرو دياب في بيروت
lebanon 24
08/08/2025 10:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:39 | 2025-08-08
02:21 | 2025-08-08
00:35 | 2025-08-08
23:57 | 2025-08-07
23:00 | 2025-08-07
16:57 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24