فنون ومشاهير
لم يكن يُعاني من أي مرض.. وفاة فنان شهير بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
08-08-2025
|
02:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم الإعلان
صباح اليوم
الجمعة عن وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر يناهز 80 عاماً، وذلك في رحيل مفاجئ من دون معاناة سابقة مع المرض.
وأعلن السيناريست لؤي سيد صادق، ابن الراحل عبر حسابه على "
فيسبوك
" وفاة والده، ونعاه قائلا: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي، الرجل العظيم سيد صادق".
وأوضح أن صلاة الجنازة ستقام عقب
صلاة الجمعة
في
مسجد
الشرطة بالشيخ
زايد
، على أن يكون الدفن في مقابر طريق الفيوم، داعياً الجميع للدعاء له بالرحمة والمغفرة.
من جهتها، نعت
نقابة المهن التمثيلية
برئاسة الدكتور أشرف زكي الفنان الراحل.
وُلد صادق في 18
تموز
1945، وتميز بتقديم شخصيات شريرة أو خارجة عن القانون ومن أبرز أعماله:
الإمبراطور
، الكماشة، ميراث الريح، فرقة ناجي عطا الله، رحيل مع الشمس، نور العيون، كده رضا، حلق حوش، التجربة الدنماركية، ملك روحي، لن أعيش في جلباب أبي، العميل 1001، أين قلبي، الحقيقة والسراب، العراف، عيون
الصقر
، يوميات ونيس الجزء 1، شباب رايق جداً، ضبط وإحضار، وحلم ابن السبيل. (24)
تابع
