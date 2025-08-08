31
بيروت
34
طرابلس
31
صور
36
جبيل
31
صيدا
34
جونية
35
النبطية
38
زحلة
38
بعلبك
26
بشري
32
بيت الدين
31
كفردبيان
فنون ومشاهير
ممثل لبنانيّ يتحدّث عن مرضه: كنت خاف من المـوت
Lebanon 24
08-08-2025
|
07:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدّث الممثل والكاتب
طارق سويد
عن مرضه، وقال إنّ "نوبات الذعر التي يُصاب بها تُشعره بالموت".
وأضاف: "نوبات الذعر
بيجي
معها الخوف، انو عم موت بلحظتها، بس لما تعلمت ما بقى خاف من العارض، فرقت كتير".
