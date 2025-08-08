Advertisement

فنون ومشاهير

ممثل لبنانيّ يتحدّث عن مرضه: كنت خاف من المـوت

08-08-2025 | 07:50
تحدّث الممثل والكاتب طارق سويد عن مرضه، وقال إنّ "نوبات الذعر التي يُصاب بها تُشعره بالموت".
 
 
وأضاف: "نوبات الذعر بيجي معها الخوف، انو عم موت بلحظتها، بس لما تعلمت ما بقى خاف من العارض، فرقت كتير".
 
 
 
 
