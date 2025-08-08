ممثل لبنانيّ يتحدّث عن مرضه: كنت خاف من المـوت

تحدّث الممثل والكاتب عن مرضه، وقال إنّ "نوبات الذعر التي يُصاب بها تُشعره بالموت".

وأضاف: "نوبات الذعر معها الخوف، انو عم موت بلحظتها، بس لما تعلمت ما بقى خاف من العارض، فرقت كتير".