فنون ومشاهير

تشييع فنانة سوريّة يُثير الجدل... فنان واحد حضر جنازتها! (صورة)

Lebanon 24
08-08-2025 | 10:25
بحضور الفنان فراس ابراهيم فقط من أهل الفنّ، شُيِّعَ جثمان الفنانة السوريّة الراحلة ديالا صلحي الوادي في دمشق.
وتغيّب زملاء الراحلة عن التشييع، ما أثار موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ صلحي فُتِلَت داخل منزلها، بعد تعرّضها للسرقة.
 
 
 
