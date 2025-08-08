29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
رمت نفسها على الأرض أثناء الرقص... هذا ما فعلته والدة "يومي" في حفل الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
08-08-2025
|
12:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال الساعات الماضية، تصدّر زفاف المؤثرة
يمنى خوري
، المعروفة بلقب "يومي"، حديث روّاد
مواقع التواصل الاجتماعي
.
Advertisement
الزفاف، الذي أُقيم يوم أمس الخميس، جذب أنظار المتابعين وتفاعلهم، خاصة بعد انتشار مقاطع ومشاهد لافتة من أجواء الحفل، أبرزها كان تفاعل والدة العروس مع الأغاني، وتحديداً خلال رقصها على
أنغام
الفنان
التركي
إبراهيم تاتلس.
وقد أدهشت والدة يومي الحاضرين والمتابعين بحماسها الكبير، حيث رمت نفسها على الأرض أثناء الرقص، ما أثار تبايناً في التعليقات بين من استغرب تصرّفها، ومن اعتبره تعبيراً عفويّاً عن الفرح العارم بابنتها.
الموقف لم يمرّ مرور الكرام، إذ سارعت يومي إلى تهدئة الأجواء والتقاط والدتها من الأرض.
مواضيع ذات صلة
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
09/08/2025 01:35:17
09/08/2025 01:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بشكل جنوني.. يومي تحتفل بسهرة "ما قبل الزفاف" في إيطاليا شاهدوا ماذا فعلت مع عريسها الملياردير التركي (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بشكل جنوني.. يومي تحتفل بسهرة "ما قبل الزفاف" في إيطاليا شاهدوا ماذا فعلت مع عريسها الملياردير التركي (فيديو)
09/08/2025 01:35:17
09/08/2025 01:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة.. هذا ما حصل
09/08/2025 01:35:17
09/08/2025 01:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زفاف أسطوري: يومي تتأثر أثناء غناء إليسا في عرسها.. والأخيرة تسألها: شو بكن عبتبكو؟ (فيديو)
Lebanon 24
زفاف أسطوري: يومي تتأثر أثناء غناء إليسا في عرسها.. والأخيرة تسألها: شو بكن عبتبكو؟ (فيديو)
09/08/2025 01:35:17
09/08/2025 01:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
غنّت لزياد الرحباني.. حفلٌ رائع لهبة طوجي في بعلبك (فيديو)
Lebanon 24
غنّت لزياد الرحباني.. حفلٌ رائع لهبة طوجي في بعلبك (فيديو)
17:02 | 2025-08-08
08/08/2025 05:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم الأولى في قرطاج... الحفل "Sold Out" قبل الموعد
Lebanon 24
نجوى كرم الأولى في قرطاج... الحفل "Sold Out" قبل الموعد
16:21 | 2025-08-08
08/08/2025 04:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إلقاء القبض على صانعة محتوى عربية معروفة جداً لهذا السبب (صورة)
Lebanon 24
إلقاء القبض على صانعة محتوى عربية معروفة جداً لهذا السبب (صورة)
13:45 | 2025-08-08
08/08/2025 01:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تشييع فنانة سوريّة يُثير الجدل... فنان واحد حضر جنازتها! (صورة)
Lebanon 24
تشييع فنانة سوريّة يُثير الجدل... فنان واحد حضر جنازتها! (صورة)
10:25 | 2025-08-08
08/08/2025 10:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات عاجلة لإدخال فنان لبناني إلى المستشفى
Lebanon 24
إجراءات عاجلة لإدخال فنان لبناني إلى المستشفى
09:31 | 2025-08-08
08/08/2025 09:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
07:30 | 2025-08-08
08/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل وبدا غاضباً.. شاهدوا ماذا حصل مع زوج يومي خلال تقديم والدته حزاما من الذهب لها (فيديو)
Lebanon 24
انفعل وبدا غاضباً.. شاهدوا ماذا حصل مع زوج يومي خلال تقديم والدته حزاما من الذهب لها (فيديو)
00:35 | 2025-08-08
08/08/2025 12:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
17:02 | 2025-08-08
غنّت لزياد الرحباني.. حفلٌ رائع لهبة طوجي في بعلبك (فيديو)
16:21 | 2025-08-08
نجوى كرم الأولى في قرطاج... الحفل "Sold Out" قبل الموعد
13:45 | 2025-08-08
إلقاء القبض على صانعة محتوى عربية معروفة جداً لهذا السبب (صورة)
10:25 | 2025-08-08
تشييع فنانة سوريّة يُثير الجدل... فنان واحد حضر جنازتها! (صورة)
09:31 | 2025-08-08
إجراءات عاجلة لإدخال فنان لبناني إلى المستشفى
08:37 | 2025-08-08
بالفيديو... شاهدوا ردّة فعل يومي عندما قالت لزوجها "سأكون معك في الغنى والفقر"
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 01:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 01:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
09/08/2025 01:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24