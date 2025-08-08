Advertisement

فنون ومشاهير

رمت نفسها على الأرض أثناء الرقص... هذا ما فعلته والدة "يومي" في حفل الزفاف (فيديو)

Lebanon 24
08-08-2025 | 12:13
خلال الساعات الماضية، تصدّر زفاف المؤثرة يمنى خوري، المعروفة بلقب "يومي"، حديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement


الزفاف، الذي أُقيم يوم أمس الخميس، جذب أنظار المتابعين وتفاعلهم، خاصة بعد انتشار مقاطع ومشاهد لافتة من أجواء الحفل، أبرزها كان تفاعل والدة العروس مع الأغاني، وتحديداً خلال رقصها على أنغام الفنان التركي إبراهيم تاتلس.


وقد أدهشت والدة يومي الحاضرين والمتابعين بحماسها الكبير، حيث رمت نفسها على الأرض أثناء الرقص، ما أثار تبايناً في التعليقات بين من استغرب تصرّفها، ومن اعتبره تعبيراً عفويّاً عن الفرح العارم بابنتها.


الموقف لم يمرّ مرور الكرام، إذ سارعت يومي إلى تهدئة الأجواء والتقاط والدتها من الأرض. 


