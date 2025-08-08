رمت نفسها على الأرض أثناء الرقص... هذا ما فعلته والدة "يومي" في حفل الزفاف (فيديو)

Advertisement

الزفاف، الذي أُقيم يوم أمس الخميس، جذب أنظار المتابعين وتفاعلهم، خاصة بعد انتشار مقاطع ومشاهد لافتة من أجواء الحفل، أبرزها كان تفاعل والدة العروس مع الأغاني، وتحديداً خلال رقصها على الفنان إبراهيم تاتلس.وقد أدهشت والدة يومي الحاضرين والمتابعين بحماسها الكبير، حيث رمت نفسها على الأرض أثناء الرقص، ما أثار تبايناً في التعليقات بين من استغرب تصرّفها، ومن اعتبره تعبيراً عفويّاً عن الفرح العارم بابنتها.الموقف لم يمرّ مرور الكرام، إذ سارعت يومي إلى تهدئة الأجواء والتقاط والدتها من الأرض.