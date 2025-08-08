إلقاء القبض على صانعة محتوى عربية معروفة جداً لهذا السبب (صورة)

Advertisement

أعلنت ، إلقاء القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم "بوبا اللدغة"، بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظاً مسيئة ومحتوى يُخالف قيم المجتمع ويُعد خروجاً على الآداب العامة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنّ القبض جاء عقب تلقي عدة بلاغات من مواطنين وجهات مختصة، بشأن تداول تلك المقاطع التي سعت من خلالها المذكورة إلى تحقيق نسب مشاهدة عالية بغرض جني أرباح مالية بطرق غير قانونية.