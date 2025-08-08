نجوى كرم الأولى في قرطاج... الحفل "Sold Out" قبل الموعد

Advertisement

وأعلنت إدارة عبر منصّاتها الرسمية أن حفل كرم سجّل أول "نفاد تام للتذاكر" (Sold Out) لهذا الموسم، في دليل جديد على جماهيريتها الواسعة ومحبتها الراسخة في قلوب الجمهور والعربي.

ووصلت نجوى كرم إلى استعدادًا لإحياء حفلتها المنتظرة في الجاري، ضمن فعاليات الحالية للمهرجان. وهي أعربت عن حماسها واشتياقها الكبير للقاء الجمهور التونسي، موجّهة عبر فيديو خاص رسالة محبة وتقدير لمهرجان ولتونس وشعبها، مؤكدة أن "قرطاج تحتل مكانة خاصة في قلبها".

تألّقت الفنانة من جديد، وهذه المرّة من على العريق، أحد أبرز المهرجانات الفنية في العالم العربي، والذي يستقطب نخبة النجوم.