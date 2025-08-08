29
فنون ومشاهير
نجوى كرم الأولى في قرطاج... الحفل "Sold Out" قبل الموعد
Lebanon 24
08-08-2025
|
16:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تألّقت الفنانة
نجوى كرم
من جديد، وهذه المرّة من على
مسرح قرطاج
العريق، أحد أبرز المهرجانات الفنية في العالم العربي، والذي يستقطب نخبة النجوم.
وأعلنت إدارة
مهرجان قرطاج الدولي
عبر منصّاتها الرسمية أن حفل
نجوى
كرم سجّل أول "نفاد تام للتذاكر" (Sold Out) لهذا الموسم، في دليل جديد على جماهيريتها الواسعة ومحبتها الراسخة في قلوب الجمهور
التونسي
والعربي.
ووصلت نجوى كرم إلى
تونس
استعدادًا لإحياء حفلتها المنتظرة في
التاسع من آب
الجاري، ضمن فعاليات
الدورة
الحالية للمهرجان. وهي أعربت عن حماسها واشتياقها الكبير للقاء الجمهور التونسي، موجّهة عبر فيديو خاص رسالة محبة وتقدير لمهرجان
قرطاج
ولتونس وشعبها، مؤكدة أن "قرطاج تحتل مكانة خاصة في قلبها".
