فنون ومشاهير

تعرّض لوعكة صحية... هذا أوّل ما نشره الفنان الكبير بعد خروجه من المستشفى

Lebanon 24
08-08-2025 | 23:00
في أول تصريح له بعد مغادرته المستشفى، نشر الفنان الكبير محمد منير عبر حسابه على "فيسبوك" رسالة طمأن فيها جمهوره ومحبيه عن وضعه الصحي بعد الوعكة التي تعرّض لها مؤخراً.
وجاء في منشور منير: "بفضل الله تعالى تعافيت وغادرت المستشفى منذ قليل، وأطمئن كل المحبين أني بخير الحمد لله رب العالمين، وخلال الأيام المقبلة سأسجّل باقي أغاني الألبوم الجديد وأستعد لحفلات بإذن الله".




 
 
