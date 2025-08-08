بعد صراع مرير مع مرض السرطان.. وفاة فنانة عن عمر 39 عاماً تاركة خلفها طفلين (صورة)

بعد صراع مرير مع مرض السرطان، توفيت الفنانة الجزائرية حليمة ألما، عن عمر ناهز 39 عامًا، في أحد مستشفيات .

وسيُنقل جثمان الراحلة إلى مدينة جيجل الجزائرية، مسقط رأسها، ليوارى الثرى هناك، تاركة خلفها طفلين ومسيرة فنية امتدت لأكثر من عقد من الزمن.



ودخلت حليمة عالم الفن عام 2011، بعد مشاركتها في تجارب الأداء لمسلسل "مضحني" باقتراح من والدها، رغم تخرجها في ، فقد تركت مجالها الأكاديمي لتلتحق بعالم التمثيل، انسياقًا وراء شغفها بالفن.



وطوال مسيرتها الفنية القصيرة، شاركت في عدد من الأعمال الدرامية البارزة في ، منها: "ناس ملاح سيتي"، "بابور اللوح"، "يما"، " الأول".



ولم يقتصر عطاؤها على التمثيل فحسب، بل امتد إلى مجال الغناء، فقد قدمت أغاني شعبية بالتعاون مع عدد من الفنانين الجزائريين، أبرزهم الشاب محمد الجباب، خاصة في أغنية "المقنين " التي لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور.(إرم نيوز)