موقف غير متوقع.. منع جنيفر لوبيز من دخول أحد متاجر إسطنبول وهكذا علّقت على الأمر (صور)

Advertisement

منعت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز من التسوق في متجر شانيل في إسطنبول في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك قبل من جولتها الصيفية في العاصمة .وكانت النجمة البالغة من العمر 56 عامًا، تتسوق في مركز "إستينيا بارك" الراقي يوم الاثنين الماضي عندما أخبرها حارس في شانيل أن المتجر ممتلئ، وفقًا لصحيفة " توداي"."حسنًا، لا مشكلة"، أجابت لوبيز بهدوءٍ شديد.