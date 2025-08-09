31
فنون ومشاهير
موقف غير متوقع.. منع جنيفر لوبيز من دخول أحد متاجر إسطنبول وهكذا علّقت على الأمر (صور)
Lebanon 24
09-08-2025
|
01:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
منعت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز من التسوق في متجر شانيل
chanel
في إسطنبول في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك قبل
يوم واحد
من جولتها الصيفية في العاصمة
التركية
.
وكانت النجمة البالغة من العمر 56 عامًا، تتسوق في مركز "إستينيا بارك" الراقي يوم الاثنين الماضي عندما أخبرها حارس في شانيل أن المتجر ممتلئ، وفقًا لصحيفة "
تركيا
توداي".
"حسنًا، لا مشكلة"، أجابت لوبيز بهدوءٍ شديد.
ودعاها الموظفون لاحقًا للتسوق في شانيل، لكن لوبيز رفضت، وفقًا لموقع "باترونلار دنياسي" التجاري المحلي.
وأفادت التقارير أنها أنفقت عشرات الآلاف من الدولارات في متاجر أخرى لمصممين مثل سيلين. (لها)
