31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
36
o
النبطية
38
o
زحلة
39
o
بعلبك
27
o
بشري
32
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
عن عمر 95 عاماً.. رحيل فنان عربي قدير يُلقب بـ "عمدة الفنانين" (صور)
Lebanon 24
09-08-2025
|
01:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي
صباح اليوم
السبت الفنان
الكويتي
محمد المنيع المعروف بعمدة الفنانين الخليجيين، عن عمر ناهز 95 عاماً.
Advertisement
ونعى
وزير الإعلام
والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري الراحل، مشيراً إلى أن الراحل كان أحد رواد الفن الكويتي والخليجي الذي أثرى الساحة الفنية بعطائه على مدى عقود وكان مثالاً للفنان المخلص لجمهوره ورسالة فنه.
وكان الممثل القدير عانى في الآونة الأخيرة من أزمة صحية أدت إلى تراجع وظائف الكلى والكبد، حتى تم إدخاله العناية المركزة حيث فارق الحياة.
ويُوارى جثمان الراحل الثرى اليوم السبت بعد صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات، على أن يُقام عزاء الرجال في الشامية يومي الأحد والاثنين عصراً.
شارك في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية من ضمنها مسلسل "غصون في الوحل"، و"زمان الإسكافي"، و"الداية"، و"طيبة وبدر"، و"الإبريق المكسور"، و"الرحيل"، و"بدر الزمان"، و"فتى الاحلام"، و"طش ورش"، و"القرار الأخير"... وكان آخر ظهور له على الشاشة الصغيرة في مسلسل "عبرة شارع" عام 2018.
وقدّم محمد المنيع على خشبة المسرحية مجموعة من أبرز الأعمال: "حظها يكسر الصخر"، و"بغيتها طرب صارت نشب"، و""علي جناح التبريزي"، و"فرسان"...
وشملت أعمال الممثل
الخليجي
في السينما أكثر من فيلم: "بس يا بحر"، و"أوراق الخريف"، و"ليلة القبض على الوزير"...(لها)
مواضيع ذات صلة
والدها كان وزيراً.. رحيل فنانة شهيرة عن عمر 50 عاماً بعد صراع مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
والدها كان وزيراً.. رحيل فنانة شهيرة عن عمر 50 عاماً بعد صراع مع السرطان (صورة)
09/08/2025 13:43:15
09/08/2025 13:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل فنانة عربية معروفة.. هذا مكان وموعد العزاء
Lebanon 24
رحيل فنانة عربية معروفة.. هذا مكان وموعد العزاء
09/08/2025 13:43:15
09/08/2025 13:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر وفاتها شكّل "صدمة".. السرطان يُنهي حياة فنانة وإعلامية شهيرة عن عمر 40 عاماً (صور)
Lebanon 24
خبر وفاتها شكّل "صدمة".. السرطان يُنهي حياة فنانة وإعلامية شهيرة عن عمر 40 عاماً (صور)
09/08/2025 13:43:15
09/08/2025 13:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع السرطان.. وفاة فنان تركيّ شهير عن 53 عاماً وهذا ما طلبه قبل رحيله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع السرطان.. وفاة فنان تركيّ شهير عن 53 عاماً وهذا ما طلبه قبل رحيله
09/08/2025 13:43:15
09/08/2025 13:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"بنتي بهدلتني"... والد "تيك توكر" موقوفة يكشف تفاصيل مفاجئة عن إبنته
Lebanon 24
"بنتي بهدلتني"... والد "تيك توكر" موقوفة يكشف تفاصيل مفاجئة عن إبنته
05:24 | 2025-08-09
09/08/2025 05:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جلس على كرسي طوال الحفل.. جورج وسوف "يسكت" الجمهور في مهرجان إهمج (فيديو)
Lebanon 24
جلس على كرسي طوال الحفل.. جورج وسوف "يسكت" الجمهور في مهرجان إهمج (فيديو)
04:19 | 2025-08-09
09/08/2025 04:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرع زواج وطلاق.. فنانان سوريان ارتبطا بعد أسبوعين على خطوبتهما ثم تطلقا بورقة "مخالعة" (فيديو)
Lebanon 24
أسرع زواج وطلاق.. فنانان سوريان ارتبطا بعد أسبوعين على خطوبتهما ثم تطلقا بورقة "مخالعة" (فيديو)
03:50 | 2025-08-09
09/08/2025 03:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغ كبير.. هذا ما تقاضته هيفا وهبي مقابل إحياء حفل زفاف "يومي" الأسطوري في إيطاليا (صور)
Lebanon 24
مبلغ كبير.. هذا ما تقاضته هيفا وهبي مقابل إحياء حفل زفاف "يومي" الأسطوري في إيطاليا (صور)
03:12 | 2025-08-09
09/08/2025 03:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهور خطير في حالة أنغام الصحية: نُقلت فجرا إلى غرفة عزل.. هذا ما حصل معها
Lebanon 24
تدهور خطير في حالة أنغام الصحية: نُقلت فجرا إلى غرفة عزل.. هذا ما حصل معها
02:36 | 2025-08-09
09/08/2025 02:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
07:30 | 2025-08-08
08/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
16:21 | 2025-08-08
08/08/2025 04:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:24 | 2025-08-09
"بنتي بهدلتني"... والد "تيك توكر" موقوفة يكشف تفاصيل مفاجئة عن إبنته
04:19 | 2025-08-09
جلس على كرسي طوال الحفل.. جورج وسوف "يسكت" الجمهور في مهرجان إهمج (فيديو)
03:50 | 2025-08-09
أسرع زواج وطلاق.. فنانان سوريان ارتبطا بعد أسبوعين على خطوبتهما ثم تطلقا بورقة "مخالعة" (فيديو)
03:12 | 2025-08-09
مبلغ كبير.. هذا ما تقاضته هيفا وهبي مقابل إحياء حفل زفاف "يومي" الأسطوري في إيطاليا (صور)
02:36 | 2025-08-09
تدهور خطير في حالة أنغام الصحية: نُقلت فجرا إلى غرفة عزل.. هذا ما حصل معها
01:31 | 2025-08-09
موقف غير متوقع.. منع جنيفر لوبيز من دخول أحد متاجر إسطنبول وهكذا علّقت على الأمر (صور)
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 13:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 13:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 13:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24