فنون ومشاهير

تدهور خطير في حالة أنغام الصحية: نُقلت فجرا إلى غرفة عزل.. هذا ما حصل معها

Lebanon 24
09-08-2025 | 02:36
Doc-P-1402630-638903290474427681.webp
Doc-P-1402630-638903290474427681.webp photos 0
أفادت إحدى الصفحات الفنية عبر انستغرام عن تطور مفاجئ في صحة الفنانة المصرية "أنغام". 
فقد أشارت صفحة "شربليتا" ان فجر اليوم السبت تدهورت الحالة الصحية لأنغام بشكل حاد الموجودة في مستشفى تخصصي للأورام السرطانية في برلين.

وأفادت مصادر مقربة، وفق الصفحة، ان الأطباء اضطروا إلى نقلها على وجه السرعة إلى غرفة العزل الطبي بعد رصد نقص حاد وخطير في جهازها المناعي ما جعلها عاجزة تماما عن مقاومة أي عدوى او فيروس.

وأشارت التقارير الأولية إلى ان جسدها لم يعد قادرا على تحمل العبء الهائل من الفيروسات التي قد تهدد حياتها في اي لحظة وبالتالي عليها البقاء تحت المراقبة الطبية لمدة 72 ساعة على الأقل في العزل، بحسب الصفحة. 

ولم يصدر بعد أي تأكيد أو نفي لهذه الأخبار. 

وكان الإعلامي المصري محمود سعد، كشف تفاصيل الحالة الصحية لها، بعد العملية الجراحية الثانية في ألمانيا لإزالة الجزء المتبقي من الكيس على البنكرياس. 

وكتب سعد، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "حمد الله على سلامة أنغام.. زي ما قلتلكم إمبارح.. أنغام دخلت غرفة العمليات النهاردة علشان تشيل الجزء المتبقي من الكيس اللي على البنكرياس مع جزء صغير منه".

وتابع: "العملية كانت دقيقة ومش سهلة بس الحمد لله مرت على خير وكانت ناجحة وهي كويسة الحمد لله.. إن شاء الله تتعافى أنغام بسرعة وترجع بألف سلامة".





