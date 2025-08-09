"بنتي بهدلتني"... والد "تيك توكر" موقوفة يكشف تفاصيل مفاجئة عن إبنته

32
بعد القاء القبض عليها في قضيّة "التيك توك"، كشف والد "
البلوغر
"
المصرية
علياء قمرون، أنّ إبنته هربت 13 مرّة من المنزل إلى مُحافظات مختلفة في مصر، وأنّها أقامت دعوى ضدّه مُتّهمة إياه بالإتجار بالأسلحة.
وأشار إلى أنّ عمّة إبنته المقيمة في
لندن
، هي من شجّعتها على دخول عالم "التيك توك"، والسير في "طريق المال الحرام".
وقال إنّه "حذر ابنته أكثر من ألف مرة من مخاطر الظهور المتكرر على "تيك توك"، وأنّ هذا المجال نهايته إما السجن أو الموت".
وتابع قائلا: "بنتي بهدلتني، لكن قلبي يتقطع عليها، وهي ضحية عائلة لم تدعمني وأم تخلت عنها في طفولتها". (روسيا اليوم)
