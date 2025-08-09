Advertisement

فنون ومشاهير

"بنتي بهدلتني"... والد "تيك توكر" موقوفة يكشف تفاصيل مفاجئة عن إبنته

Lebanon 24
09-08-2025 | 05:24
A-
A+
Doc-P-1402687-638903396322236125.jpg
Doc-P-1402687-638903396322236125.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد القاء القبض عليها في قضيّة "التيك توك"، كشف والد "البلوغر" المصرية علياء قمرون، أنّ إبنته هربت 13 مرّة من المنزل إلى مُحافظات مختلفة في مصر، وأنّها أقامت دعوى ضدّه مُتّهمة إياه بالإتجار بالأسلحة.
Advertisement
وأشار إلى أنّ عمّة إبنته المقيمة في لندن، هي من شجّعتها على دخول عالم "التيك توك"، والسير في "طريق المال الحرام".
 
وقال إنّه "حذر ابنته أكثر من ألف مرة من مخاطر الظهور المتكرر على "تيك توك"، وأنّ هذا المجال نهايته إما السجن أو الموت".

وتابع قائلا: "بنتي بهدلتني، لكن قلبي يتقطع عليها، وهي ضحية عائلة لم تدعمني وأم تخلت عنها في طفولتها". (روسيا اليوم)
 
 
مصر.. والد البلوغر علياء المقبوض عليها يكشف معلومات صادمة
مواضيع ذات صلة
"كان فاقد النطق"... ابنة فنان راحل تكشف تفاصيل مرض والدها قبل وفاته (فيديو)
lebanon 24
09/08/2025 18:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جثتها تحللت ووالدها تبرأ منها.. تفاصيل جديدة و"مفاجئة" تكشف ملابسات وفاة ممثلة شهيرة داخل شقتها
lebanon 24
09/08/2025 18:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
من ضابط وبائع سمك إلى موقوفي تيك توك.. تفاصيل القبض على الشريكين في "الملايين"
lebanon 24
09/08/2025 18:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون يكشف تفاصيل ضربات "التاريخ والدقة" على منشآت إيران النووية
lebanon 24
09/08/2025 18:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:26 | 2025-08-09
09:44 | 2025-08-09
07:55 | 2025-08-09
04:19 | 2025-08-09
03:50 | 2025-08-09
03:12 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24