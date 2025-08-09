كالعريس والعروس.. جيسيكا عازار توثق أول تجربة زفاف لولديها (صور)

Advertisement

نشرت الإعلامية عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا لولديها خلال مشاركتهما في حفل زفاف، وعلّقت: "Shaha and Fahd’s first wedding experience!"، في إشارة إلى أنها المرة الأولى التي يخوضان فيها هذه الأجواء، وبديا خلالها بكامل أناقتهما وكأنهما عريس وعروس.