فنون ومشاهير
كالعريس والعروس.. جيسيكا عازار توثق أول تجربة زفاف لولديها (صور)
Lebanon 24
09-08-2025
|
12:13
A-
A+
نشرت الإعلامية
جيسيكا عازار
عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا لولديها خلال مشاركتهما في حفل زفاف، وعلّقت: "Shaha and Fahd’s first wedding experience!"، في إشارة إلى أنها المرة الأولى التي يخوضان فيها هذه الأجواء، وبديا خلالها بكامل أناقتهما وكأنهما عريس وعروس.
