فنون ومشاهير

كالعريس والعروس.. جيسيكا عازار توثق أول تجربة زفاف لولديها (صور)

Lebanon 24
09-08-2025 | 12:13
نشرت الإعلامية جيسيكا عازار عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا لولديها خلال مشاركتهما في حفل زفاف، وعلّقت: "Shaha and Fahd’s first wedding experience!"، في إشارة إلى أنها المرة الأولى التي يخوضان فيها هذه الأجواء، وبديا خلالها بكامل أناقتهما وكأنهما عريس وعروس.
