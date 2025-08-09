Advertisement

فنون ومشاهير

من مهنة التمثيل إلى الشرطة.. ممثل ينضم إلى خطة ترامب لترحيل المهاجرين

Lebanon 24
09-08-2025 | 15:43
A-
A+
Doc-P-1402883-638903764433120004.png
Doc-P-1402883-638903764433120004.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تحول لافت من أدوار البطولة الخيالية إلى مواجهة ميدانية مثيرة للجدل، أعلن الممثل الأميركي دين كاين، المعروف بدوره في مسلسل "لويس وكلارك: مغامرات سوبرمان الجديدة"، انضمامه إلى شرطة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) ضمن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل مليون مهاجر سنوياً.
Advertisement

وخلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أوضح كاين أنه يعمل كنائب شريف معتمد وضابط شرطة احتياطي، لكنه ليس جزءاً رسمياً من الجهاز، مشيراً إلى أن انتشار مقطع دعائي نشره على "إنستغرام" أدى إلى تفاعل واسع. ودعا الممثل الأميركيين إلى دعم جهود ترامب في ما وصفه بـ"إصلاح نظام الهجرة الفاشل".

وأكد كاين أن الرئيس "يفي بوعوده الانتخابية"، معلناً عزمه المشاركة في عمليات الترحيل. وتضم شرطة ICE أكثر من 20 ألف عميل، وتدير ما يزيد على 400 مكتب داخل الولايات المتحدة، فيما توسعت صلاحياتها بشكل ملحوظ منذ إعادة انتخاب ترامب، بهدف تنفيذ عمليات طرد واسعة تستهدف من تعتبرهم "تهديداً للأمن العام أو القومي". (العين)
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنزيد عمليات الإبعاد والترحيل لتصل إلى مليون مهاجر غير شرعي سنويا على الأقل
lebanon 24
10/08/2025 08:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سي بي إس عن مسؤولين أميركيين وكوسوفيين: كوسوفو وافقت على طلب إدارة ترامب ترحيل مهاجرين لأراضيها
lebanon 24
10/08/2025 08:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: توترات لليلة الثالثة في شمال أيرلندا بعد احتجاجات ضد مهاجرين وصدامات مع الشرطة
lebanon 24
10/08/2025 08:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
40 مهنة مهددة عالميا... ماذا عن لبنان؟
lebanon 24
10/08/2025 08:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:11 | 2025-08-10
00:46 | 2025-08-10
00:37 | 2025-08-10
00:19 | 2025-08-10
00:02 | 2025-08-10
23:00 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24