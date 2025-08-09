من مهنة التمثيل إلى الشرطة.. ممثل ينضم إلى خطة ترامب لترحيل المهاجرين

Advertisement

في تحول لافت من أدوار البطولة الخيالية إلى مواجهة ميدانية مثيرة للجدل، أعلن الممثل الأميركي دين كاين، المعروف بدوره في مسلسل "لويس وكلارك: مغامرات سوبرمان الجديدة"، انضمامه إلى شرطة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) ضمن خطة إدارة لترحيل مليون مهاجر سنوياً.وخلال مقابلة مع قناة " "، أوضح كاين أنه يعمل كنائب شريف معتمد وضابط شرطة احتياطي، لكنه ليس جزءاً رسمياً من الجهاز، مشيراً إلى أن انتشار مقطع دعائي نشره على "إنستغرام" أدى إلى تفاعل واسع. ودعا الممثل إلى دعم جهود في ما وصفه بـ"إصلاح نظام الهجرة الفاشل".وأكد كاين أن الرئيس "يفي بوعوده "، معلناً عزمه المشاركة في عمليات الترحيل. وتضم شرطة ICE أكثر من 20 ألف عميل، وتدير ما يزيد على 400 مكتب داخل ، فيما توسعت صلاحياتها بشكل ملحوظ منذ إعادة انتخاب ترامب، بهدف تنفيذ عمليات طرد واسعة تستهدف من تعتبرهم "تهديداً للأمن العام أو القومي". (العين)