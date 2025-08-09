30
فنون ومشاهير
من مهنة التمثيل إلى الشرطة.. ممثل ينضم إلى خطة ترامب لترحيل المهاجرين
Lebanon 24
09-08-2025
|
15:43
A-
A+
في تحول لافت من أدوار البطولة الخيالية إلى مواجهة ميدانية مثيرة للجدل، أعلن الممثل الأميركي دين كاين، المعروف بدوره في مسلسل "لويس وكلارك: مغامرات سوبرمان الجديدة"، انضمامه إلى شرطة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) ضمن خطة إدارة
الرئيس دونالد ترامب
لترحيل مليون مهاجر سنوياً.
وخلال مقابلة مع قناة "
فوكس نيوز
"، أوضح كاين أنه يعمل كنائب شريف معتمد وضابط شرطة احتياطي، لكنه ليس جزءاً رسمياً من الجهاز، مشيراً إلى أن انتشار مقطع دعائي نشره على "إنستغرام" أدى إلى تفاعل واسع. ودعا الممثل
الأميركيين
إلى دعم جهود
ترامب
في ما وصفه بـ"إصلاح نظام الهجرة الفاشل".
وأكد كاين أن الرئيس "يفي بوعوده
الانتخابية
"، معلناً عزمه المشاركة في عمليات الترحيل. وتضم شرطة ICE أكثر من 20 ألف عميل، وتدير ما يزيد على 400 مكتب داخل
الولايات المتحدة
، فيما توسعت صلاحياتها بشكل ملحوظ منذ إعادة انتخاب ترامب، بهدف تنفيذ عمليات طرد واسعة تستهدف من تعتبرهم "تهديداً للأمن العام أو القومي". (العين)
