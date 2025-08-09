بعد معلومات عن دخولها إلى "غرفة العزل".. هذه آخر تطورات حالة أنغام الصحية

Advertisement

وكتب سعد عبر حسابه في : "أنغام الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جدًا في المستشفى.. في مواقع نشرت إنها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح إطلاقًا.. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها، والعملية كانت موفقة جدًا"، مشيرًا إلى نجاح الجراحة الأخيرة التي خضعت لها.وكانت أنغام قد أجرت جراحة عاجلة في لاستئصال جزء من البنكرياس، عقب عملية سابقة لإزالة كيس على البنكرياس، وذلك إثر أزمة صحية ألمّت بها مؤخرًا.ومن المقرر أن تبقى الفنانة تحت المتابعة الطبية الدقيقة حتى تمام تعافيها، قبل عودتها إلى مصر لاستئناف نشاطها الفني.