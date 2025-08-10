Advertisement

فنون ومشاهير

لنشرها "الفسق والفجور".. إلقاء القبض على بلوغر خلال تصوير إعلان

Lebanon 24
10-08-2025 | 00:02
Doc-P-1402930-638904062798663610.png
Doc-P-1402930-638904062798663610.png photos 0
أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية، السبت، البلوغر حسناء شعبان أثناء تصوير إعلان في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط شمال البلاد، بعد تلقي عدة بلاغات تتهمها بـ"نشر الفسق والفجور" و"الإساءة لقيم المجتمع".
وبحسب مصادر أمنية، جاء التوقيف بعد ورود شكاوى متكررة للجهات المختصة، ما دفع الفرق المعنية للتحرك وضبطها في موقع التصوير، تمهيداً لاستكمال التحقيقات القانونية.

وتأتي الحادثة بعد أقل من 24 ساعة على توقيف البلوغر المعروفة باسم "نعمة أم إبراهيم" في محافظة البحيرة، إثر نشرها مقاطع فيديو وُصفت بأنها خادشة للحياء، حيث أقرت خلال التحقيقات بأن غايتها كانت رفع نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مادية.

 
 
