فنون ومشاهير

بالصورة.. عمرو دياب يستمتع بعطلته الصيفية مع بناته

Lebanon 24
10-08-2025 | 01:11
نشرت جنا دياب صورة تجمعها بوالدها النجم عمرو دياب، توثق لحظات عائلية مميزة من أجواء الصيف، عبر خاصية "الستوري" على حسابها انستغرام.
وظهرت خلالها مع والدها النجم عمرو دياب وشقيقتها كنزي وهم يستمتعون بـعطلتهم الصيفية.
 
وتصدرت جنا دياب محرك البحث غوغل ومنصات الموسيقى مؤخرا بعد تعاونها مع والدها بأغنية "خطفوني" ضمن ألبومه الجديد "ابتدينا".





 

