بالصورة.. عمرو دياب يستمتع بعطلته الصيفية مع بناته

وظهرت خلالها مع والدها النجم عمرو دياب وشقيقتها كنزي وهم يستمتعون بـعطلتهم الصيفية.

وتصدرت جنا دياب ومنصات الموسيقى مؤخرا بعد تعاونها مع والدها بأغنية "خطفوني" ضمن ألبومه الجديد "ابتدينا".