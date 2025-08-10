31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
35
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
23
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بالصورة.. عمرو دياب يستمتع بعطلته الصيفية مع بناته
Lebanon 24
10-08-2025
|
01:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت جنا
دياب
صورة تجمعها بوالدها النجم
عمرو دياب
، توثق لحظات عائلية مميزة من أجواء الصيف، عبر خاصية "الستوري" على حسابها
انستغرام
.
Advertisement
وظهرت خلالها مع والدها النجم عمرو دياب وشقيقتها كنزي وهم يستمتعون بـعطلتهم الصيفية.
وتصدرت جنا دياب
محرك البحث
غوغل
ومنصات الموسيقى مؤخرا بعد تعاونها مع والدها بأغنية "خطفوني" ضمن ألبومه الجديد "ابتدينا".
مواضيع ذات صلة
على البحر... ممثلة شهيرة تستمتع بعطلتها الصيفية (صور)
Lebanon 24
على البحر... ممثلة شهيرة تستمتع بعطلتها الصيفية (صور)
10/08/2025 12:07:35
10/08/2025 12:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يشرف على تسجيل أغنية ابنته جنا
Lebanon 24
عمرو دياب يشرف على تسجيل أغنية ابنته جنا
10/08/2025 12:07:35
10/08/2025 12:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات دافئة تجمعهما في الرياض.. جورجينا رودريغيز تستمتع بعطلتها الصيفية مع رونالدو (صور)
Lebanon 24
لحظات دافئة تجمعهما في الرياض.. جورجينا رودريغيز تستمتع بعطلتها الصيفية مع رونالدو (صور)
10/08/2025 12:07:35
10/08/2025 12:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني سيستدعي الأسبوع المقبل حكومته من العطلة الصيفية لمناقشة الوضع في غزة (فايننشال تايمز)
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني سيستدعي الأسبوع المقبل حكومته من العطلة الصيفية لمناقشة الوضع في غزة (فايننشال تايمز)
10/08/2025 12:07:35
10/08/2025 12:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في بيروت.. ممثلة جزائرية تحتفل مع زوجها بعيد زواجهما (فيديو)
Lebanon 24
في بيروت.. ممثلة جزائرية تحتفل مع زوجها بعيد زواجهما (فيديو)
03:47 | 2025-08-10
10/08/2025 03:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما عم صدق".. يومي تنشر فيديو جديدًا من حفل زفافها وهكذا علّقت عليه
Lebanon 24
"ما عم صدق".. يومي تنشر فيديو جديدًا من حفل زفافها وهكذا علّقت عليه
03:10 | 2025-08-10
10/08/2025 03:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حفل الزفاف الضخم.. زوج يومي يعاني من مرض مزمن إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بعد حفل الزفاف الضخم.. زوج يومي يعاني من مرض مزمن إليكم تفاصيله
02:16 | 2025-08-10
10/08/2025 02:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثرت وبكت على المسرح.. انتقادات تطال بيسان خلال حفلها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
تأثرت وبكت على المسرح.. انتقادات تطال بيسان خلال حفلها في بيروت (فيديو)
01:39 | 2025-08-10
10/08/2025 01:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال وتضارب خلال حفل تامر حسني في بيروت
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال وتضارب خلال حفل تامر حسني في بيروت
00:46 | 2025-08-10
10/08/2025 12:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
15:00 | 2025-08-09
09/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:47 | 2025-08-10
في بيروت.. ممثلة جزائرية تحتفل مع زوجها بعيد زواجهما (فيديو)
03:10 | 2025-08-10
"ما عم صدق".. يومي تنشر فيديو جديدًا من حفل زفافها وهكذا علّقت عليه
02:16 | 2025-08-10
بعد حفل الزفاف الضخم.. زوج يومي يعاني من مرض مزمن إليكم تفاصيله
01:39 | 2025-08-10
تأثرت وبكت على المسرح.. انتقادات تطال بيسان خلال حفلها في بيروت (فيديو)
00:46 | 2025-08-10
بالفيديو.. إشكال وتضارب خلال حفل تامر حسني في بيروت
00:37 | 2025-08-10
بعد حادث مأسوي أدّى لوفاة صديقه.. ممثل في دائرة الإتهام
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 12:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 12:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 12:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24