تأثرت وبكت على المسرح.. انتقادات تطال بيسان خلال حفلها في بيروت (فيديو)

لم تستطع الفنانة الشابة حبس دموعها مساء السبت خلال حفلها في ، بعدما غصّ المكان بجمهورها الذي ردد أغانيها بحماس كبير. ووجهت لهم من على المسرح رسالة مؤثرة قالت فيها: "عنجد أنا بحبكم من كل قلبي، وهذا المنظر كتير بيعنيلي، شكراً لكم"، وسط تفاعل لافت من والدتها التي كانت بين الحضور.



الحفل، الذي جاء ضمن فعاليات صيف بيروت، تخلل تقديم باقة من أشهر أغانيها، إضافة إلى "تريو" غنائي جمعها بالفنانين أمجد جمعة وفؤاد جنيد في أغنية "علاش"، التي أشعلت أجواء المكان.



قبل الحفل، عبّرت بيسان في تصريح خاص عن حماسها وتحضيراتها، مؤكدة أنها تدربت جيدًا وتنتظر بشوق تقديم التريو الجديد على المسرح، فيما تلقت رسالة دعم من الفنان السوري .

الفنانة بيسان تتألق بحفلها الغنائي الأول في بيروت#فوشيا #بيسان_إسماعيل #بيروت pic.twitter.com/j5FnlQKqbO — Foochia - فوشيا (@foochia) August 9, 2025 Advertisement في المقابل، تداول رواد مواقع التواصل أيضًا مقاطع أخرى انتقدوا فيها أداءها على المسرح، معتبرين أنه لم يكن على قدر التوقعات، ما فتح باب الجدل بين مؤيديها ومنتقديها. صوت بيسان اسماعيل في اخر حفلة لها حديث مواقع التواصل الإجتماعي 👀! pic.twitter.com/DUxn1YFPWq — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 9, 2025