Advertisement

فنون ومشاهير

تأثرت وبكت على المسرح.. انتقادات تطال بيسان خلال حفلها في بيروت (فيديو)

Lebanon 24
10-08-2025 | 01:39
A-
A+
Doc-P-1402964-638904127137864340.png
Doc-P-1402964-638904127137864340.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم تستطع الفنانة الشابة بيسان إسماعيل حبس دموعها مساء السبت خلال حفلها في بيروت، بعدما غصّ المكان بجمهورها الذي ردد أغانيها بحماس كبير. ووجهت لهم من على المسرح رسالة مؤثرة قالت فيها: "عنجد أنا بحبكم من كل قلبي، وهذا المنظر كتير بيعنيلي، شكراً لكم"، وسط تفاعل لافت من والدتها التي كانت بين الحضور.

الحفل، الذي جاء ضمن فعاليات صيف بيروت، تخلل تقديم بيسان باقة من أشهر أغانيها، إضافة إلى "تريو" غنائي جمعها بالفنانين أمجد جمعة وفؤاد جنيد في أغنية "علاش"، التي أشعلت أجواء المكان.

قبل الحفل، عبّرت بيسان في تصريح خاص عن حماسها وتحضيراتها، مؤكدة أنها تدربت جيدًا وتنتظر بشوق تقديم التريو الجديد على المسرح، فيما تلقت رسالة دعم من الفنان السوري الشامي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بفستان شفاف.. إليسا تخطف الأنظار في حفلها بجدة وشاهدوا ماذا قالت للجمهور على المسرح (فيديو)
lebanon 24
10/08/2025 12:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
اليسا وكارول سماحة تتشاركان المسرح في حفل اعياد بيروت (فيديو)
lebanon 24
10/08/2025 12:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. فنان يبكي زياد الرحباني على المسرح!
lebanon 24
10/08/2025 12:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"بيضي وشنا".. هكذا دعم الشامي بيسان اسماعيل قبل حفلها
lebanon 24
10/08/2025 12:07:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:47 | 2025-08-10
03:10 | 2025-08-10
02:16 | 2025-08-10
01:11 | 2025-08-10
00:46 | 2025-08-10
00:37 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24