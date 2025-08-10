تأثرت وبكت على المسرح.. انتقادات تطال بيسان خلال حفلها في بيروت (فيديو)

الفنانة السورية بيسان إسماعيل تتألق بحفلها الغنائي الأول في بيروت#فوشيا #بيسان_إسماعيل #بيروت pic.twitter.com/j5FnlQKqbO
— Foochia - فوشيا (@foochia) August 9, 2025
الفنانة السورية بيسان إسماعيل تتألق بحفلها الغنائي الأول في بيروت#فوشيا #بيسان_إسماعيل #بيروت pic.twitter.com/j5FnlQKqbO
صوت بيسان اسماعيل في اخر حفلة لها حديث مواقع التواصل الإجتماعي 👀! pic.twitter.com/DUxn1YFPWq
— Gorgeous (@gorgeous4ew) August 9, 2025
صوت بيسان اسماعيل في اخر حفلة لها حديث مواقع التواصل الإجتماعي 👀! pic.twitter.com/DUxn1YFPWq