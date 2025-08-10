بعد حفل الزفاف الضخم.. زوج يومي يعاني من مرض مزمن إليكم تفاصيله

Advertisement

حقق غورهان كيزيلوز شهرة واسعة في العالم العربي، منذ ارتباطه شهيرة يمنى ، حتى تصدر سؤال "من هو زوج يومي؟" محركات البحث في عدد من الدول، تزامناً مع زفافهما الباذخ الذي تم أخيراً في قصر فخم يطل على بحيرة كومو الشهير.كيزيلوز، هو رجل أعمال بريطاني من أصل يبلغ من العمر 36 عاماً. ويتمتع بثروة شخصية تقارب المليار دولار أميركي، حققها من خلال شركته التي أسسها "نيكسوس إنترناشونال" التي تعمل في مجال عمليات والألعاب.وقبل يومي بيوتي، سبق أن تزّوج غورهان كيزيلوز من اللبنانية كارول عساف التي عبر عن حبه لها مراراً في لقاءات صحافية سابقة، قبل طلاقهما.ومع ازدياد مكانته، ازداد الفضول حول حياته، وزادت التفاصيل الشحيحة المتاحة من الاهتمام. فتحدث كيزيلوز بين الحين والآخر عن تشخيصه باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، وكيف أثرت هذه الحالة على روتينه اليومي وأسلوبه في الإدارة.