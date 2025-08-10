Advertisement

فنون ومشاهير

بعد حفل الزفاف الضخم.. زوج يومي يعاني من مرض مزمن إليكم تفاصيله

Lebanon 24
10-08-2025 | 02:16
A-
A+
Doc-P-1402975-638904145657202647.png
Doc-P-1402975-638904145657202647.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حقق غورهان كيزيلوز شهرة واسعة في العالم العربي، منذ ارتباطه شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية يمنى خوري، حتى تصدر سؤال "من هو زوج يومي؟" محركات البحث في عدد من الدول، تزامناً مع زفافهما الباذخ الذي تم أخيراً في قصر فخم يطل على بحيرة كومو الشهير.
Advertisement

كيزيلوز، هو رجل أعمال بريطاني من أصل تركي يبلغ من العمر 36 عاماً. ويتمتع بثروة شخصية تقارب المليار دولار أميركي، حققها من خلال شركته التي أسسها "نيكسوس إنترناشونال" التي تعمل في مجال عمليات التكنولوجيا المالية والألعاب.

وقبل يومي بيوتي، سبق أن تزّوج غورهان كيزيلوز من اللبنانية كارول عساف التي عبر عن حبه لها مراراً في لقاءات صحافية سابقة، قبل طلاقهما.

ومع ازدياد مكانته، ازداد الفضول حول حياته، وزادت التفاصيل الشحيحة المتاحة من الاهتمام. فتحدث كيزيلوز بين الحين والآخر عن تشخيصه باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، وكيف أثرت هذه الحالة على روتينه اليومي وأسلوبه في الإدارة.
 
وسلطت مقابلاته الضوء على جداول أعماله المنظمة وساعات عمله الطويلة في مختلف المناطق الزمنية، مما يعكس إصراره وعزيمته. ومن الجوانب الأخرى غير المعروفة في صورة كيزيلوز مبادراته الخيرية، ومنها حفر آبار المياه في غامبيا. (لها)
مواضيع ذات صلة
تفاصيل عن مرض ترامب المزمن... ما هو؟
lebanon 24
10/08/2025 12:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
lebanon 24
10/08/2025 12:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رمت نفسها على الأرض أثناء الرقص... هذا ما فعلته والدة "يومي" في حفل الزفاف (فيديو)
lebanon 24
10/08/2025 12:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هيفا وهبي تُشعل حفل زفاف يومي من زوجها الثري التركي.. والأخيرة تكشف انها مثالها الأعلى (فيديو)
lebanon 24
10/08/2025 12:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:47 | 2025-08-10
03:10 | 2025-08-10
01:39 | 2025-08-10
01:11 | 2025-08-10
00:46 | 2025-08-10
00:37 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24