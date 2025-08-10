31
بعد شائعات الانفصال عن زوجته الفنانة... رجل الأعمال المعروف يردّ بطريقة غير مباشرة (صورة)
Lebanon 24
10-08-2025
|
10:10
خرج رجل الأعمال أحمد
عبد العزيز
، زوج الفنانة
المصرية
ياسمين رئيس
، عن صمته للرد بشكل غير مباشر على شائعات انفصالهما.
فقد نشر عبد
العزيز
عبر حسابه على إنستغرام صورة لبوستر فيلم "
بابا
وماما" الذي تقوم ياسمين ببطولته، في إشارة واضحة إلى دعمه لها قبل عرض الفيلم المرتقب.
ياسمين رئيس كانت قد احتفلت بزواجها من
أحمد عبد
العزيز في أيار 2024، ويعمل عبد العزيز في عدد من القطاعات المتنوعة، منها التعدين والطاقة المتجددة والمقاولات، بالإضافة إلى مجالات الطعام والشراب، وغيرها، إلى جانب اهتماماته الرياضية وهواياته مثل الصيد وسباقات السيارات.
