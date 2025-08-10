Advertisement

فنون ومشاهير

بعد شائعات الانفصال عن زوجته الفنانة... رجل الأعمال المعروف يردّ بطريقة غير مباشرة (صورة)

Lebanon 24
10-08-2025 | 10:10
A-
A+
Doc-P-1403108-638904451462924055.jpg
Doc-P-1403108-638904451462924055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خرج رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، زوج الفنانة المصرية ياسمين رئيس، عن صمته للرد بشكل غير مباشر على شائعات انفصالهما.
Advertisement
 

فقد نشر عبد العزيز عبر حسابه على إنستغرام صورة لبوستر فيلم "بابا وماما" الذي تقوم ياسمين ببطولته، في إشارة واضحة إلى دعمه لها قبل عرض الفيلم المرتقب.

 
ياسمين رئيس كانت قد احتفلت بزواجها من أحمد عبد العزيز في أيار 2024، ويعمل عبد العزيز في عدد من القطاعات المتنوعة، منها التعدين والطاقة المتجددة والمقاولات، بالإضافة إلى مجالات الطعام والشراب، وغيرها، إلى جانب اهتماماته الرياضية وهواياته مثل الصيد وسباقات السيارات.

مواضيع ذات صلة
زواجهما استمر لبضعة أشهر فقط.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها رجل الأعمال! (صورة)
lebanon 24
10/08/2025 18:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
توفي ابنهما بطريقة مروعة.. انفصال فنان شهير عن زوجته بعد زواج دام 10 سنوات (صور)
lebanon 24
10/08/2025 18:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
lebanon 24
10/08/2025 18:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
صديقة بيلينغهام تكسر صمتها وترد على شائعات الانفصال
lebanon 24
10/08/2025 18:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:47 | 2025-08-10
03:47 | 2025-08-10
03:10 | 2025-08-10
02:16 | 2025-08-10
01:39 | 2025-08-10
01:11 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24