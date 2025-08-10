غاب عن تحقيق نقابة الموسيقيين.. اليكم جديد أزمة راغب علامة في مصر



وغاب علامة عن جلسة التحقيق في النقابة والتي كانت مقررة الأسبوع الماضي على خلفية التجاوزات التي حدثت في حفله الأخير بالساحل في مطروح المصرية. مازالت أزمة الفنان مع نقابة الموسيقيين قائمة بل وتتعقد رغم التغريدة الأخيرة للفنان اللبناني والتي أكد فيها أن الأزمة في طريقها للحل.وغاب علامة عن جلسة التحقيق في النقابة والتي كانت مقررة الأسبوع الماضي على خلفية التجاوزات التي حدثت في حفله الأخير بالساحل في مطروح المصرية.

وكشف مصدر من داخل نقابة الموسيقيين في تصريح، أن كان قد حدد موعداً للتحقيق مع راغب علامة، وألزمه بالحضور إلى مقر النقابة بوسط ، إلا أنه غاب عن التحقيق، وهو ما تسبب في تعقيد الأمور مع ، الذين قرروا عدم التصريح له بإحياء أية حفلات أخرى داخل مصر لحين خضوعه للتحقيق.



وأضاف المصدر أن راغب علامة أبلغ النقابة بعدم قدرته على الحضور والمثول للتحقيق لارتباطه في نفس التوقيت ببعض الفعاليات الفنية خارج مصر وعدم قدرته على إلغائها أو الاعتذار عنها.



وتابع المصدر أنه من المفترض أن يحيي راغب علامة حفلاً غنائيا بمنطقة في مصر، 18 آب الحالي، إلا أن لم تمنح الجهة المنظمة حتى الآن تصريحا بإقامة الحفل، واشترطت خضوع نجم الحفل للتحقيق أولا وإصدار قرار بشأنه، وبعدها النظر في إصدار التصريح.