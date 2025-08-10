29
فنون ومشاهير
غاب عن تحقيق نقابة الموسيقيين.. اليكم جديد أزمة راغب علامة في مصر
Lebanon 24
10-08-2025
|
11:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
مازالت أزمة الفنان
راغب علامة
مع نقابة الموسيقيين
المصرية
قائمة بل وتتعقد رغم التغريدة الأخيرة للفنان اللبناني والتي أكد فيها أن الأزمة في طريقها للحل.
وغاب
راغب
علامة عن جلسة التحقيق في النقابة والتي كانت مقررة الأسبوع الماضي على خلفية التجاوزات التي حدثت في حفله الأخير بالساحل
الشمالي
في
محافظة مرسى
مطروح المصرية.
وكشف مصدر من داخل نقابة الموسيقيين في تصريح، أن
مجلس النقابة
كان قد حدد موعداً للتحقيق مع راغب علامة، وألزمه بالحضور إلى مقر النقابة بوسط
القاهرة
، إلا أنه غاب عن التحقيق، وهو ما تسبب في تعقيد الأمور مع
أعضاء المجلس
، الذين قرروا عدم التصريح له بإحياء أية حفلات أخرى داخل مصر لحين خضوعه للتحقيق.
وأضاف المصدر أن راغب علامة أبلغ النقابة بعدم قدرته على الحضور والمثول للتحقيق لارتباطه في نفس التوقيت ببعض الفعاليات الفنية خارج مصر وعدم قدرته على إلغائها أو الاعتذار عنها.
وتابع المصدر أنه من المفترض أن يحيي راغب علامة حفلاً غنائيا بمنطقة
الساحل الشمالي
في مصر، 18 آب الحالي، إلا أن
نقابة المهن الموسيقية
لم تمنح الجهة المنظمة حتى الآن تصريحا بإقامة الحفل، واشترطت خضوع نجم الحفل للتحقيق أولا وإصدار قرار بشأنه، وبعدها النظر في إصدار التصريح.
هل يعتزل أنطونيو بانديراس التمثيل؟
Lebanon 24
هل يعتزل أنطونيو بانديراس التمثيل؟
16:00 | 2025-08-10
10/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعات الانفصال عن زوجته الفنانة... رجل الأعمال المعروف يردّ بطريقة غير مباشرة (صورة)
Lebanon 24
بعد شائعات الانفصال عن زوجته الفنانة... رجل الأعمال المعروف يردّ بطريقة غير مباشرة (صورة)
10:10 | 2025-08-10
10/08/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
05:47 | 2025-08-10
10/08/2025 05:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. ممثلة جزائرية تحتفل مع زوجها بعيد زواجهما (فيديو)
Lebanon 24
في بيروت.. ممثلة جزائرية تحتفل مع زوجها بعيد زواجهما (فيديو)
03:47 | 2025-08-10
10/08/2025 03:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما عم صدق".. يومي تنشر فيديو جديدًا من حفل زفافها وهكذا علّقت عليه
Lebanon 24
"ما عم صدق".. يومي تنشر فيديو جديدًا من حفل زفافها وهكذا علّقت عليه
03:10 | 2025-08-10
10/08/2025 03:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
