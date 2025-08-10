شيرين عبد الوهاب تدعي على حسام حبيب.. تتهمه بسرقتها!

Advertisement

قامت الفنانة بتحرير بلاغ ضد طليقها الفنان متهمة إياه بسرقة شيكين مصرفيين على بياض.ولفتت إلى أن حبيب استولى على الشيكات من دون معرفتها من داخل منزلها مما دفعها لتحرير المحضر ضده، وفق ما أفادت " 24".وتابعت شيرين أن الشيكات على بياض تابعة للبنك العربي الإفريقي وقامت بايقاف الشيكات فور اختفائها، وتم تحرر المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية وجار على جهات التحقيق.وتصاعدت الخلافات بين الطرفين وذلك بعد انفصالهما في أواخر عام 2023 بعد 5 الزواج، وهو الطلاق الذي يحدث للمرة الثانية بين .