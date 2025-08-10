31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
36
o
زحلة
35
o
بعلبك
20
o
بشري
32
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
شيرين عبد الوهاب تدعي على حسام حبيب.. تتهمه بسرقتها!
Lebanon 24
10-08-2025
|
23:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت الفنانة
المصرية
شيرين عبد الوهاب
بتحرير بلاغ ضد طليقها الفنان
حسام حبيب
متهمة إياه بسرقة شيكين مصرفيين على بياض.
Advertisement
ولفتت
شيرين
إلى أن حبيب استولى على الشيكات من دون معرفتها من داخل منزلها مما دفعها لتحرير المحضر ضده، وفق ما أفادت "
القاهرة
24".
وتابعت شيرين أن الشيكات على بياض تابعة للبنك العربي الإفريقي وقامت بايقاف الشيكات فور اختفائها، وتم تحرر المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية وجار
العرض
على جهات التحقيق.
وتصاعدت الخلافات بين الطرفين وذلك بعد انفصالهما في أواخر عام 2023 بعد 5
سنوات من
الزواج، وهو الطلاق الذي يحدث للمرة الثانية بين
الثنائي
.
مواضيع ذات صلة
شيرين عبد الوهاب تتقدّم بشكوى جديدة ضد حسام حبيب.. إليكم السبب
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تتقدّم بشكوى جديدة ضد حسام حبيب.. إليكم السبب
11/08/2025 10:31:56
11/08/2025 10:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات تلفزيونية مثيرة للجدل.. شيرين عبد الوهاب تقاضي حسام حبيب
Lebanon 24
بعد تصريحات تلفزيونية مثيرة للجدل.. شيرين عبد الوهاب تقاضي حسام حبيب
11/08/2025 10:31:56
11/08/2025 10:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تستعيد حساباتها.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تستعيد حساباتها.. اليكم التفاصيل
11/08/2025 10:31:56
11/08/2025 10:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستستقر شيرين عبد الوهاب في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستستقر شيرين عبد الوهاب في لبنان؟
11/08/2025 10:31:56
11/08/2025 10:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فضيحة مدوية.. نجم مسلسل "التفاح الحرام" خان زوجته مع زميلته! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. نجم مسلسل "التفاح الحرام" خان زوجته مع زميلته! (صور)
02:58 | 2025-08-11
11/08/2025 02:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أقلتهما طائرة خاصة.. ابن المصمم ايلي صعب وزوجته الأردنية يقضيان شهر العسل في موناكو (صور)
Lebanon 24
أقلتهما طائرة خاصة.. ابن المصمم ايلي صعب وزوجته الأردنية يقضيان شهر العسل في موناكو (صور)
02:34 | 2025-08-11
11/08/2025 02:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسلت له صوراً عارية.. فنان شهير يتهم فتاة بتحريضه على علاقة غير شرعية!
Lebanon 24
أرسلت له صوراً عارية.. فنان شهير يتهم فتاة بتحريضه على علاقة غير شرعية!
02:21 | 2025-08-11
11/08/2025 02:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل إلى جسدها: صرصور "ضخم" يُفاجئ نجمة شهيرة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
تسلل إلى جسدها: صرصور "ضخم" يُفاجئ نجمة شهيرة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
02:03 | 2025-08-11
11/08/2025 02:03:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. طليقة رجل الأعمال غورهان كيزيلوز تتزوج بعد يومين فقط من زواجه بيومي! (فيديو)
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. طليقة رجل الأعمال غورهان كيزيلوز تتزوج بعد يومين فقط من زواجه بيومي! (فيديو)
01:38 | 2025-08-11
11/08/2025 01:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
03:37 | 2025-08-10
10/08/2025 03:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
05:47 | 2025-08-10
10/08/2025 05:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يخشاهُ "حزب الله".. سيناريو "الشيوعي" يُقلقه!
Lebanon 24
هذا ما يخشاهُ "حزب الله".. سيناريو "الشيوعي" يُقلقه!
06:00 | 2025-08-10
10/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
Lebanon 24
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
14:23 | 2025-08-10
10/08/2025 02:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
11:19 | 2025-08-10
10/08/2025 11:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:58 | 2025-08-11
فضيحة مدوية.. نجم مسلسل "التفاح الحرام" خان زوجته مع زميلته! (صور)
02:34 | 2025-08-11
أقلتهما طائرة خاصة.. ابن المصمم ايلي صعب وزوجته الأردنية يقضيان شهر العسل في موناكو (صور)
02:21 | 2025-08-11
أرسلت له صوراً عارية.. فنان شهير يتهم فتاة بتحريضه على علاقة غير شرعية!
02:03 | 2025-08-11
تسلل إلى جسدها: صرصور "ضخم" يُفاجئ نجمة شهيرة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
01:38 | 2025-08-11
فيديو ينتشر.. طليقة رجل الأعمال غورهان كيزيلوز تتزوج بعد يومين فقط من زواجه بيومي! (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
11/08/2025 10:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
11/08/2025 10:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
11/08/2025 10:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24