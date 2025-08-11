Advertisement

فنون ومشاهير

أرسلت له صوراً عارية.. فنان شهير يتهم فتاة بتحريضه على علاقة غير شرعية!

Lebanon 24
11-08-2025 | 02:21
A-
A+
Doc-P-1403292-638905012013714019.jpg
Doc-P-1403292-638905012013714019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في واقعة غريبة، اتهم الفنان المصري محمد عامر فتاة بابتزازه وإرسال صور غير لائقة ومحاولة جره لعلاقة غير شرعية، والشرطة تحقق في الواقعة.
Advertisement

وتقدم عامر ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت ضد فتاة اتهمها بابتزازه منذ فترة، من خلال إرسال صور غير أخلاقية ومحاولة إقناعه بإقامة علاقة غير شرعية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وأوضح عامر في البلاغ أن الفتاة أرسلت له صورًا بملابس عارية، ما أثار استياءه خاصة لكونه متزوجًا، مضيفًا أنها تحدثت عن زوجته بأسلوب غير لائق.

وأشار إلى أنه تعرض لمضايقات متكررة من جانبها، الأمر الذي دفعه إلى تحرير محضر رسمي يتهمها فيه بالتحرش والابتزاز، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وحضر المحامي هشام صبحي، دفاع الفنان، أثناء تحرير المحضر، مؤكدًا المطالبة بحماية حقوق موكله واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، مع فحص رقم الهاتف المقدم في البلاغ، تمهيدًا لضبط المتهمة واستكمال الإجراءات القانونية.(العين الإخبارية)
 
مواضيع ذات صلة
مركز العلاقات العامة لمصفاة تبريز: التقارير المتداولة عن هجوم إسرائيلي على المصفاة عارية عن الصحة
lebanon 24
11/08/2025 13:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الدعوات أرسلت.. فنانة شهيرة تستعد لحفل زفافها في أيلول وسط تعزيزات أمنية مشددة (صورة)
lebanon 24
11/08/2025 13:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تدهورت صحته بشكل كبير.. فنان شهير يطلب الدعاء له قبل خضوعه لجراحة دقيقة (صورة)
lebanon 24
11/08/2025 13:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء عن ارتباط فنان شهير بابنة زميل له واستعدادهما للزواج قريباً! (صورة)
lebanon 24
11/08/2025 13:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:49 | 2025-08-11
04:28 | 2025-08-11
03:45 | 2025-08-11
03:33 | 2025-08-11
02:58 | 2025-08-11
02:34 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24