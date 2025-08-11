33
أرسلت له صوراً عارية.. فنان شهير يتهم فتاة بتحريضه على علاقة غير شرعية!
Lebanon 24
11-08-2025
|
02:21
A-
A+
في واقعة غريبة، اتهم الفنان
المصري محمد
عامر فتاة بابتزازه وإرسال صور غير لائقة ومحاولة جره لعلاقة غير شرعية، والشرطة تحقق في الواقعة.
وتقدم عامر ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت ضد فتاة اتهمها بابتزازه
منذ فترة
، من خلال إرسال صور غير أخلاقية ومحاولة إقناعه بإقامة علاقة غير شرعية.
وأوضح عامر في البلاغ أن الفتاة أرسلت له صورًا بملابس عارية، ما أثار استياءه خاصة لكونه متزوجًا، مضيفًا أنها تحدثت عن زوجته بأسلوب غير لائق.
وأشار إلى أنه تعرض لمضايقات متكررة من جانبها، الأمر الذي دفعه إلى تحرير محضر رسمي يتهمها فيه بالتحرش والابتزاز، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وحضر المحامي هشام صبحي، دفاع الفنان، أثناء تحرير المحضر، مؤكدًا المطالبة بحماية حقوق موكله واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.
وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، مع فحص رقم الهاتف المقدم في البلاغ، تمهيدًا لضبط المتهمة واستكمال الإجراءات القانونية.(العين الإخبارية)
