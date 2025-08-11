33
أقلتهما طائرة خاصة.. ابن المصمم ايلي صعب وزوجته الأردنية يقضيان شهر العسل في موناكو (صور)
Lebanon 24
نشر سيليو صعب نجل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلى صعب صورا عبر حسابه على
انستغرام
لرحلته مع زوجته زين قطامي الى مونت كارلو على شواطئ الريفييرا
الفرنسية
.
وقرر صعب وزوجته استكمال شهر العسل والانتقال من
لبنان
الى إمارة موناكو.
ونشر سيليو عبر خاصية الستوريز على حسايه على انستغرام صورة لزوجته وهي تسير باتجاه الطائرة الخاصة بإطلالة كاجوال أنيقة.
ومن ثم شارك سيليو لحظة وصولهما الى الوجهة البحرية الفاخرة التي اختارها وزوجته لقضاء عطلتهما الصيفية والاستمتاع بأجواء البحر.
يذكر أن سيليو تزوج من زين قطامي في
تموز
الماضي، حيث أقيم الحفل
الرئيسي
يوم الجمعة 18 تموز في مقر البطريركية
المارونية
ببكركي واستمر لـ 3 أيام، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير السوشيال ميديا أبرزهم النجمة إليسا والنجم وائل كفوري.(لها)
