أقلتهما طائرة خاصة.. ابن المصمم ايلي صعب وزوجته الأردنية يقضيان شهر العسل في موناكو (صور)

ونشر سيليو عبر خاصية الستوريز على حسايه على انستغرام صورة لزوجته وهي تسير باتجاه الطائرة الخاصة بإطلالة كاجوال أنيقة. نشر سيليو صعب نجل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلى صعب صورا عبر حسابه على لرحلته مع زوجته زين قطامي الى مونت كارلو على شواطئ الريفييرا .وقرر صعب وزوجته استكمال شهر العسل والانتقال من الى إمارة موناكو.ونشر سيليو عبر خاصية الستوريز على حسايه على انستغرام صورة لزوجته وهي تسير باتجاه الطائرة الخاصة بإطلالة كاجوال أنيقة.

ومن ثم شارك سيليو لحظة وصولهما الى الوجهة البحرية الفاخرة التي اختارها وزوجته لقضاء عطلتهما الصيفية والاستمتاع بأجواء البحر.

يذكر أن سيليو تزوج من زين قطامي في الماضي، حيث أقيم الحفل يوم الجمعة 18 تموز في مقر البطريركية ببكركي واستمر لـ 3 أيام، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير السوشيال ميديا أبرزهم النجمة إليسا والنجم وائل كفوري.(لها)





