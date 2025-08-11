بعد غياب طويل عن وسائل التواصل.. ستيفاني صليبا ترقص وتغني في إحدى المناسبات الاجتماعية (صور)



بعد غياب طويل عن أطلت الممثلة مؤخرا في إحدى المناسبات الاجتماعية.وبدت ستيفاني التي ابتعدت عن التمثيل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد توقيفها والتحقيق معها بشبهة غسيل الأموال والإثراء غير المشروع المرتبطة بحاكم السابق ، وهي ترتدي باللون الأزرق وترقص وتغني في إحدى المناسبات.

وبدأت ستيفاني مسيرتها في التمثيل عام 2016 وسرعان ما اكتسبت شهرة في العالم العربي بعد مشاركتها في مسلسلات عدة أبرزها " " و" " وآخرها "التحدي".



وفي حين كانت الأزمة الاقتصادية والمالية تظهر في في خريف 2019، نشرت على حسابها في تطبيق إنستغرام صورًا، ظهرت في إحداها تضع تاجًا على رأسها مرصعًا بليرات لبنانية معدنية. وأرفقت الصورة بتعليق "ليرتنا تاج راسنا".