بعد غياب طويل عن وسائل التواصل.. ستيفاني صليبا ترقص وتغني في إحدى المناسبات الاجتماعية (صور)
Lebanon 24
11-08-2025
|
03:33
A-
A+
بعد غياب طويل عن
مواقع التواصل الاجتماعي
أطلت الممثلة
ستيفاني صليبا
مؤخرا في إحدى المناسبات الاجتماعية.
وبدت ستيفاني التي ابتعدت عن التمثيل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد توقيفها والتحقيق معها بشبهة غسيل الأموال والإثراء غير المشروع المرتبطة بحاكم
مصرف لبنان
السابق
رياض سلامة
، وهي ترتدي
جمبسوت
باللون الأزرق وترقص وتغني في إحدى المناسبات.
وبدأت ستيفاني مسيرتها في التمثيل عام 2016 وسرعان ما اكتسبت شهرة في العالم العربي بعد مشاركتها في مسلسلات عدة أبرزها "
متل القمر
" و"
دقيقة صمت
" وآخرها "التحدي".
وفي حين كانت
بوادر
الأزمة الاقتصادية والمالية تظهر في
لبنان
في خريف 2019، نشرت
صليبا
على حسابها في تطبيق إنستغرام صورًا، ظهرت في إحداها تضع تاجًا على رأسها مرصعًا بليرات لبنانية معدنية. وأرفقت الصورة بتعليق "ليرتنا تاج راسنا".
