Advertisement

فنون ومشاهير

بعد غياب طويل عن وسائل التواصل.. ستيفاني صليبا ترقص وتغني في إحدى المناسبات الاجتماعية (صور)

Lebanon 24
11-08-2025 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1403315-638905053337807278.jpg
Doc-P-1403315-638905053337807278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي أطلت الممثلة ستيفاني صليبا مؤخرا في إحدى المناسبات الاجتماعية.
Advertisement

وبدت ستيفاني التي ابتعدت عن التمثيل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد توقيفها والتحقيق معها بشبهة غسيل الأموال والإثراء غير المشروع المرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وهي ترتدي جمبسوت باللون الأزرق وترقص وتغني في إحدى المناسبات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وبدأت ستيفاني مسيرتها في التمثيل عام 2016 وسرعان ما اكتسبت شهرة في العالم العربي بعد مشاركتها في مسلسلات عدة أبرزها "متل القمر" و"دقيقة صمت" وآخرها "التحدي".

وفي حين كانت بوادر الأزمة الاقتصادية والمالية تظهر في لبنان في خريف 2019، نشرت صليبا على حسابها في تطبيق إنستغرام صورًا، ظهرت في إحداها تضع تاجًا على رأسها مرصعًا بليرات لبنانية معدنية. وأرفقت الصورة بتعليق "ليرتنا تاج راسنا".
 
مواضيع ذات صلة
بعد غياب طويل... شاهدوا كيف احتفلت ستيفاني صليبا بعيد ميلادها مع أصدقائها (فيديو)
lebanon 24
11/08/2025 13:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أستراليا تمنع الأطفال أقل من 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
lebanon 24
11/08/2025 13:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
lebanon 24
11/08/2025 13:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 21 عاماً.. نجما "ستار أكاديمي" يجتمعان بعد غياب طويل شاهدوا كيف أصبح أحمد الشريف ومحمد خلاوي (فيديو)
lebanon 24
11/08/2025 13:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:49 | 2025-08-11
04:28 | 2025-08-11
03:45 | 2025-08-11
02:58 | 2025-08-11
02:34 | 2025-08-11
02:21 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24