فنون ومشاهير
بعد وصف صوتها بـ"النشاز".. أوّل تعليق لبيسان اسماعيل
Lebanon 24
11-08-2025
|
08:32
A-
A+
أثار أداء الفنانة
بيسان إسماعيل
خلال غنائها مع النجم
ملحم زين
في إحدى المناسبات جدلاً واسعًا، بعدما وصف بعض رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
صوتها بـ"النشاز"، وتداولوا مقاطع فيديو انتقدوا فيها أدائها على المسرح.
وفي أول تعليق لها، أوضحت
بيسان
بهدوء أن الطبقة الموسيقية كانت أعلى من المعتاد بالنسبة لها، وأنها تتحمل جزءًا من المسؤولية لأنها لم تعدّل الطبقة لتناسب صوتها، مضيفة: "هذا يحدث مع الجميع، ومن الأخطاء نتعلم ونتطور".
