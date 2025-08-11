Advertisement

أثار أداء الفنانة خلال غنائها مع النجم في إحدى المناسبات جدلاً واسعًا، بعدما وصف بعض رواد صوتها بـ"النشاز"، وتداولوا مقاطع فيديو انتقدوا فيها أدائها على المسرح.وفي أول تعليق لها، أوضحت بهدوء أن الطبقة الموسيقية كانت أعلى من المعتاد بالنسبة لها، وأنها تتحمل جزءًا من المسؤولية لأنها لم تعدّل الطبقة لتناسب صوتها، مضيفة: "هذا يحدث مع الجميع، ومن الأخطاء نتعلم ونتطور".