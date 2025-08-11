خبر حزين للوسط الفني... وفاة مخرج وكاتب عربي معروف (صورة)

Advertisement

وأعلنت وفاة الفنان والمخرج والكاتب الفاضل الجزيري الاثنين، عن عمر يناهز 77 عامًا، إثر صراع طويل مع المرض.ويُعتبر الفاضل الجزيري من أبرز الشخصيات التي تركت بصمة مميزة في تاريخ المسرح والسينما ، بعد مسيرة فنية حافلة تجاوزت خمسين عامًا من الإبداع والتجديد.