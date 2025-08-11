Advertisement

فنون ومشاهير

خبر حزين للوسط الفني... وفاة مخرج وكاتب عربي معروف (صورة)

Lebanon 24
11-08-2025 | 11:43
خيّم الحزن اليوم على الوسط الفني، بعد انتشار خبر وفاة المخرج والكاتب التونسي الكبير الفاضل الجزيري.
وأعلنت وزارة الثقافة التونسية وفاة الفنان والمخرج والكاتب الفاضل الجزيري صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 77 عامًا، إثر صراع طويل مع المرض.


ويُعتبر الفاضل الجزيري من أبرز الشخصيات التي تركت بصمة مميزة في تاريخ المسرح والسينما التونسية، بعد مسيرة فنية حافلة تجاوزت خمسين عامًا من الإبداع والتجديد.


