نجم عالمي يوقف حفلته... والسبب طفل!

أوقف مالوما فقرته الغنائية خلال حفله في مكسيكو سيتي، ليعبر عن استيائه من وجود سيدة حضرت الحفل برفقة طفلها الذي يبلغ عامًا واحدًا فقط، دون أن توفر له أي حماية سمعية.وجّه مالوما كلامه مباشرة إلى الأم، محذرًا من خطورة تعريض الأطفال الصغار لمستويات عالية من الضجيج، قائلاً: "هذا الأمر قد يضر سمعه بشكل كبير، وهو لا يدرك حتى ما يحدث حوله… من واجبك حمايته".وأكد أنه يتحدث بدافع الاحترام، خاصة بعد أن أصبح أبًا، مشددًا على أنه لن يصطحب طفله أبدًا إلى حفلات مماثلة.