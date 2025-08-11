بعد أن علّق متابع بسخرية على غياب طفلتيها... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وترد بطريقة مفاجئة!

تعرضت الممثلة البريطانية صوفي تيرنر، نجمة مسلسل game of thrones، لانتقاد من أحد متابعيها بعد نشرها صورًا من حضورها حفل فرقة الروك الشهيرة Oasis، التي عادت للساحة الفنية بعد غياب طويل.
علّق المتابع بسخرية متسائلًا عن غياب طفلتيها، يلا ودلفين، من زوجها السابق المغني جو جوناس، قائلاً: "أعتقد أنها نسيت أن لديها طفلين".
لم تتجاهل تيرنر، البالغة من العمر 29 عامًا، هذا التعليق، وردت عليه بلهجة حادة: "آه، أنا آسفة جدًا، أحيانًا أنسى أن بعض الناس لا يستطيعون التفكير بأنفسهم. هناك شيء يُسمى الحضانة المشتركة. ربما كانوا مع والدهم ذلك اليوم".