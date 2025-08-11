بعد أن علّق متابع بسخرية على غياب طفلتيها... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وترد بطريقة مفاجئة!

تعرضت الممثلة ، نجمة مسلسل ، لانتقاد من أحد متابعيها بعد نشرها صورًا من حضورها حفل فرقة الروك الشهيرة Oasis، التي عادت للساحة الفنية بعد غياب طويل.

علّق المتابع بسخرية متسائلًا عن غياب طفلتيها، يلا ودلفين، من زوجها السابق المغني ، قائلاً: "أعتقد أنها نسيت أن لديها طفلين".





لم تتجاهل تيرنر، البالغة من العمر 29 عامًا، هذا التعليق، وردت عليه بلهجة حادة: "آه، أنا آسفة جدًا، أحيانًا أنسى أن بعض الناس لا يستطيعون التفكير بأنفسهم. هناك شيء يُسمى الحضانة المشتركة. ربما كانوا مع والدهم ذلك اليوم".



خاضت النجمة البريطانية مع زوجها السابق جو نزاعًا قانونيًا حول حضانة طفلتيهما عقب الانفصال، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق ودي في تشرين الأول 2023.





وفي أيار الماضي، وخلال لقائه بجاي ضمن جولة On Purpose Live، أشاد جوناس بدور تيرنر كأم، واصفًا وجودها في حياة طفلتيهما بأنه "حلم تحقق".





ورغم تحسّن العلاقة بينهما، أوضحت تيرنر في مقابلة مع مجلة Vogue البريطانية أن الطلاق ترك أثرًا سلبيًا على ابنتيهما، لكنها شددت على حرصهما المشترك على حمايتهما، قائلة: "جو أب رائع، وهذا كل ما أتمناه".