فنون ومشاهير

لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)

Lebanon 24
12-08-2025 | 02:22
تحدث النجم عبد المنعم عمايري عن الفن والسياسة وحياته الشخصية   في لقاء مع الإعلامي محمد قيس في بودكاست "عندي سؤال" عبر منصة "المشهد". 
ونفى عمايري بشكل قاطع ان يكون قد استفاد بشيء من النظام السوري السابق، لافتاً إلى أنه لا يملك منزلاً أو سيارة، وأن كل ما يحصل عليه يكون من عمله وقد قدم الكثير من الأعمال ودرس في المعهد ولم يتلقى أي مقابل، مؤكداً: "أنا ما بطلب إلا من ربي".

ولفت إلى أنه يحمل وثيقة سفر لاجئ فلسطيني، وعندما حاول في عام 2013 تجديد جواز سفره السوري المؤقت، أخبره مدير مكتب الرئيس بشكل غير مباشر بعدم التواصل مجدداً، موضحاً أنه حصل فيما بعد على جواز سفر من الدومينيكان لكي يتمكن من التنقل بحرية.

وتحدث أيضاً عن واقعة الاعتداء عليه قبل أشهر في سوريا، مشيراً إلى أنه اعتبرها أمراً يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم، لكن الأمر كان صعباً بالنسبة له لرؤية ابنتيه له في حالة انكسار، وهي صورة لم يكن يرغب في تركها في ذهنهما.(لها)
