فنون ومشاهير
ممثل شهير جدًا من بين ضحاياهم... القبض على عصابة تسرق منازل فاخرة
Lebanon 24
12-08-2025
|
11:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتقل المحققون في
لوس أنجلوس
أربعة أفراد من عصابة سرقة يُشتبه بصلتهم بسرقات محلية، من بينها منزل الممثل
براد بيت
، بحسب مصادر لشبكة "
إيه بي سي
نيوز".
وقالت مصادر في قسم شرطة لوس أنجلوس لشبكة "إيه بي
سي نيوز
" إن أفراد العصابة كانوا يستهدفون المنازل الفاخرة في المدينة، لكنهم لم يتعمدوا سرقة منزل بيت على وجه التحديد.
تم القبض على العصابة فيما يتعلق بسرقة أخرى، ومن المقرر تقديم القضية إلى
النائب العام
لاتخاذ قرار بشأن التهم.
وفي حزيران الماضي، تعرض منزل بيت في منطقة لوس فيليز في لوس أنجلوس للنهب من قبل لصوص، حيث قالت الشرطة إن ثلاثة مشتبه بهم اقتحموا المنزل عبر نافذة أمامية بعد أن قفزوا فوق سور للدخول إلى الفناء.
لم يكن بيت
في المنزل
وقت السرقة بسبب التزاماته خارج المنزل أثناء الترويج لفيلمه الجديد "F1".
