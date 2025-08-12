ممثل شهير جدًا من بين ضحاياهم... القبض على عصابة تسرق منازل فاخرة

Advertisement

اعتقل المحققون في أربعة أفراد من عصابة سرقة يُشتبه بصلتهم بسرقات محلية، من بينها منزل الممثل ، بحسب مصادر لشبكة " نيوز".وقالت مصادر في قسم شرطة لوس أنجلوس لشبكة "إيه بي " إن أفراد العصابة كانوا يستهدفون المنازل الفاخرة في المدينة، لكنهم لم يتعمدوا سرقة منزل بيت على وجه التحديد.تم القبض على العصابة فيما يتعلق بسرقة أخرى، ومن المقرر تقديم القضية إلى لاتخاذ قرار بشأن التهم.وفي حزيران الماضي، تعرض منزل بيت في منطقة لوس فيليز في لوس أنجلوس للنهب من قبل لصوص، حيث قالت الشرطة إن ثلاثة مشتبه بهم اقتحموا المنزل عبر نافذة أمامية بعد أن قفزوا فوق سور للدخول إلى الفناء.لم يكن بيت وقت السرقة بسبب التزاماته خارج المنزل أثناء الترويج لفيلمه الجديد "F1".