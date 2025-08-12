Advertisement

فنون ومشاهير

برفقة ولديه.. صورة مميزة لكاظم الساهر

Lebanon 24
12-08-2025 | 16:00
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مميزة للقيصر كاظم الساهر برفقة ولديه، وسام وعمر، خلال تواجده في مدينة إسطنبول.
ولاقت الصورة إعجابًا واسعًا من محبيه.

 
 
