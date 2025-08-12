30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
33
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
19
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
Advertisement
فنون ومشاهير
برفقة ولديه.. صورة مميزة لكاظم الساهر
Lebanon 24
12-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
صورة مميزة للقيصر
كاظم الساهر
برفقة ولديه، وسام وعمر، خلال تواجده في مدينة إسطنبول.
Advertisement
ولاقت الصورة إعجابًا واسعًا من محبيه.
Advertisement
