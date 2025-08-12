35
o
بيروت
36
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
36
o
جونية
38
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
28
o
بشري
36
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تحسباً لمغادرة أميركا في عهد ترامب.. مقدم برامج يحصل على جنسيته الجديدة
Lebanon 24
12-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مقدم البرامج الأميركي جيمي كيميل أنه حصل هذا العام على الجنسية
الإيطالية
، معتبراً ذلك خياراً للخروج وسط تزايد المخاوف من إدارة
الرئيس دونالد ترامب
. وفي حديثه عبر بودكاست سارة سيلفرمان، وصف كيميل الوضع السياسي في
الولايات المتحدة
بأنه "أسوأ بكثير" مما كان يتوقع.
Advertisement
خطوة كيميل تأتي في سياق توجه مشابه لبعض المشاهير، مثل روزي أودونيل وإيلين ديجينيريس، اللتين غادرتا البلاد بعد فوز
ترامب
على
كامالا هاريس
في الانتخابات الرئاسية العام الماضي. وأكدت أودونيل لمجلة فارايتي أنها لا تعتزم العودة قريباً، مشيرةً إلى مخاوفها بشأن سلامة طفلها والمناخ السياسي الحالي.
كيميل، المعروف بانتقاداته المتكررة لترامب في برنامجه "جيمي كيميل لايف"، واجه تهديدات من الرئيس بإلغاء برنامجه، لكنه ردّ بسخرية على الهواء. كما دعا في البودكاست إلى إبقاء الباب مفتوحاً أمام الناخبين الذين يغيرون مواقفهم من ترامب، معتبراً أن الاعتراف بالخطأ أمر صعب لكنه ضروري.
ورغم التزامه بمواصلة برنامجه على قناة "ABC"، تمنحه جنسيته الإيطالية مخرجاً محتملاً إذا قرر الانضمام إلى المشاهير الذين انتقلوا للعيش خارج الولايات المتحدة احتجاجاً على سياسات ترامب.
مواضيع ذات صلة
سي بي إس عن مصادر: ترامب أرجأ اتخاذ قرار الضربة تحسبا لموافقة طهران على التخلي عن برنامجها النووي
Lebanon 24
سي بي إس عن مصادر: ترامب أرجأ اتخاذ قرار الضربة تحسبا لموافقة طهران على التخلي عن برنامجها النووي
13/08/2025 13:16:30
13/08/2025 13:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي من جديد في تل أبيب تحسبا لوصول صواريخ إيرانية
Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي من جديد في تل أبيب تحسبا لوصول صواريخ إيرانية
13/08/2025 13:16:30
13/08/2025 13:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: حققنا تقدما في مساعينا لإنهاء حق منح الجنسية بالولادة
Lebanon 24
ترامب: حققنا تقدما في مساعينا لإنهاء حق منح الجنسية بالولادة
13/08/2025 13:16:30
13/08/2025 13:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقدّمة برامج وممثلة لبنانيّة تستذكر زوجها الراحل بكلمات مؤثّرة: اشتقتلك
Lebanon 24
مُقدّمة برامج وممثلة لبنانيّة تستذكر زوجها الراحل بكلمات مؤثّرة: اشتقتلك
13/08/2025 13:16:30
13/08/2025 13:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فنانة سوريّة بارزة تتحدّث عن سبب خلافها مع زياد الرحباني.. وماذا قالت عن لقائها بالسيّدة فيروز؟
Lebanon 24
فنانة سوريّة بارزة تتحدّث عن سبب خلافها مع زياد الرحباني.. وماذا قالت عن لقائها بالسيّدة فيروز؟
05:58 | 2025-08-13
13/08/2025 05:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم ميريام فارس وأصالة.. هذا المرض يصيب أغلب النجوم
Lebanon 24
من بينهم ميريام فارس وأصالة.. هذا المرض يصيب أغلب النجوم
04:50 | 2025-08-13
13/08/2025 04:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مثلت معها في "دانتيل".. ابنة شقيقة سيرين عبد النور حديث السوشيل ميديا هل تشبهها؟
Lebanon 24
مثلت معها في "دانتيل".. ابنة شقيقة سيرين عبد النور حديث السوشيل ميديا هل تشبهها؟
04:20 | 2025-08-13
13/08/2025 04:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بغياب ماريتا.. عاصي الحلاني وعائلته في "كان" وزوجته تلفت الأنظار بإطلالتها (فيديو)
Lebanon 24
بغياب ماريتا.. عاصي الحلاني وعائلته في "كان" وزوجته تلفت الأنظار بإطلالتها (فيديو)
04:09 | 2025-08-13
13/08/2025 04:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصل عمرو يوسف عن زوجته كنده علوش؟
Lebanon 24
هل انفصل عمرو يوسف عن زوجته كنده علوش؟
03:20 | 2025-08-13
13/08/2025 03:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
08:27 | 2025-08-12
12/08/2025 08:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
10:24 | 2025-08-12
12/08/2025 10:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:58 | 2025-08-13
فنانة سوريّة بارزة تتحدّث عن سبب خلافها مع زياد الرحباني.. وماذا قالت عن لقائها بالسيّدة فيروز؟
04:50 | 2025-08-13
من بينهم ميريام فارس وأصالة.. هذا المرض يصيب أغلب النجوم
04:20 | 2025-08-13
مثلت معها في "دانتيل".. ابنة شقيقة سيرين عبد النور حديث السوشيل ميديا هل تشبهها؟
04:09 | 2025-08-13
بغياب ماريتا.. عاصي الحلاني وعائلته في "كان" وزوجته تلفت الأنظار بإطلالتها (فيديو)
03:20 | 2025-08-13
هل انفصل عمرو يوسف عن زوجته كنده علوش؟
03:08 | 2025-08-13
بعد حديثها عن الحجاب.. اتهام فنانة شهيرة بازدراء الأديان! (صورة)
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 13:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 13:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 13:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24