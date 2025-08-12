35
فنون ومشاهير
هذه أسعار التذاكر لحفل عمرو دياب في بيروت
Lebanon 24
12-08-2025
|
23:36
يُحيي الفنان
المصري عمرو
دياب
حفلا غنائيا ضخما في
بيروت
يوم 30 آب الجاري ليكون واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية المنتظرة هذا الصيف.
وتتراوح أسعار التذاكر بين عدة فئات، وتصل الفئة الأعلى إلى 200 دولار.
وأحيا دياب مؤخراً حفلاً ناجحاً ضمن فعاليات مهرجان
العلمين
الجديدة، وسط حضور كامل العدد. (نواعم)
