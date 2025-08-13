Advertisement

فنون ومشاهير

"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)

Lebanon 24
13-08-2025 | 02:16
نشرت الإعلامية في قناة mtv جويس عقيقي صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام لشاب معلقة عليها بالقول: "يا قلبي يا حبيبي انت. كسرتلنا روحنا". 
 والشاب يُدعى إيلي مطر من منطقة رعشين كسروان توفي أمس الثلاثاء بعد تدهور صهريج كان يقوده في وادي كفردبيان فيطرون .
 
 
