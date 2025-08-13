Advertisement

فنون ومشاهير

بعد حديثها عن الحجاب.. اتهام فنانة شهيرة بازدراء الأديان! (صورة)

Lebanon 24
13-08-2025 | 03:08
تقدم المحامي سيد العريبي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الفنانة المصرية هالة صدقي بازدراء الدين الإسلامي وإهانة الرموز الدينية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في البلاغ المقدم: "فوجئنا بنشر الفنانة هالة صدقي الممثلة المعروفة، مقاطع مصورة وتعليقات على حسابها الموثق بموقع إنستغرام تتضمن ألفاظا وتصريحات من شأنها السخرية من الدين الإسلامي ورموزه، ومن بينها الحجاب والعمة (الزي الديني)، وكذلك التلميح الى أن التمسك بالمظهر الديني علامة انحلال أو الفساد".

وأضاف: "وقد ورد في منشوراتها عبارات تهكمية وربط مباشر بين الملتزمين بالزي الإسلامي وسلوكيات غير أخلاقية، فضلًا عن استخدام رموز دينية في سياق ساخر ومهين، وهو ما يشكل جريمة ازدراء الأديان المعاقب عليها بالمادة (98) من قانون العقوبات المصري، التي تجرم استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة أو ازدراء الأديان السماوية بما يثير الفتنة أو يحقر من معتقدات الآخرين".

وأردف: وكذا جريمة النشر العلني لألفاظ مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المؤثمة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، لا سيما المواد 25 و27 التي تجرم نشر ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع، بالإضافة الى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى من شأنه التحريض على الكراهية الدينية وبث الفرقة في المجتمع.(لها)
 
