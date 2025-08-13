35
o
بيروت
36
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
36
o
جونية
38
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
28
o
بشري
36
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد حديثها عن الحجاب.. اتهام فنانة شهيرة بازدراء الأديان! (صورة)
Lebanon 24
13-08-2025
|
03:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدم المحامي سيد العريبي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الفنانة
المصرية
هالة صدقي
بازدراء الدين الإسلامي وإهانة الرموز
الدينية
، عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
.
Advertisement
وجاء في البلاغ المقدم: "فوجئنا بنشر الفنانة هالة صدقي الممثلة المعروفة، مقاطع مصورة وتعليقات على حسابها الموثق بموقع إنستغرام تتضمن ألفاظا وتصريحات من شأنها السخرية من الدين الإسلامي ورموزه، ومن بينها الحجاب والعمة (الزي الديني)، وكذلك التلميح الى أن التمسك بالمظهر الديني علامة انحلال أو الفساد".
وأضاف: "وقد ورد في منشوراتها عبارات تهكمية وربط مباشر بين الملتزمين بالزي الإسلامي وسلوكيات غير أخلاقية، فضلًا عن استخدام رموز دينية في سياق ساخر ومهين، وهو ما يشكل جريمة
ازدراء
الأديان المعاقب عليها بالمادة (98) من
قانون العقوبات
المصري، التي تجرم استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة أو ازدراء الأديان السماوية بما يثير الفتنة أو يحقر من معتقدات الآخرين".
وأردف: وكذا جريمة النشر العلني لألفاظ مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المؤثمة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، لا سيما المواد 25 و27 التي تجرم نشر ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع، بالإضافة الى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى من شأنه التحريض على الكراهية الدينية وبث الفرقة في المجتمع.(لها)
مواضيع ذات صلة
بعد انتشار أخبار عن زواجها مُجددا..طليق فنانة شهيرة ينشر صورة معها وهذا ما قاله
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن زواجها مُجددا..طليق فنانة شهيرة ينشر صورة معها وهذا ما قاله
13/08/2025 13:17:02
13/08/2025 13:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلعها الحجاب... فنانة لبنانية شهيرة بإطلالة جديدة على الشاطئ شاهدوها
Lebanon 24
بعد خلعها الحجاب... فنانة لبنانية شهيرة بإطلالة جديدة على الشاطئ شاهدوها
13/08/2025 13:17:02
13/08/2025 13:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف عن ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني وقرب زواجهما (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف عن ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني وقرب زواجهما (صورة)
13/08/2025 13:17:02
13/08/2025 13:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلعها الحجاب.. إعلامية شهيرة توجه انتقادات لاذعة للفنانة أمل حجازي إلكيم السبب
Lebanon 24
بعد خلعها الحجاب.. إعلامية شهيرة توجه انتقادات لاذعة للفنانة أمل حجازي إلكيم السبب
13/08/2025 13:17:02
13/08/2025 13:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فنانة سوريّة بارزة تتحدّث عن سبب خلافها مع زياد الرحباني.. وماذا قالت عن لقائها بالسيّدة فيروز؟
Lebanon 24
فنانة سوريّة بارزة تتحدّث عن سبب خلافها مع زياد الرحباني.. وماذا قالت عن لقائها بالسيّدة فيروز؟
05:58 | 2025-08-13
13/08/2025 05:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم ميريام فارس وأصالة.. هذا المرض يصيب أغلب النجوم
Lebanon 24
من بينهم ميريام فارس وأصالة.. هذا المرض يصيب أغلب النجوم
04:50 | 2025-08-13
13/08/2025 04:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مثلت معها في "دانتيل".. ابنة شقيقة سيرين عبد النور حديث السوشيل ميديا هل تشبهها؟
Lebanon 24
مثلت معها في "دانتيل".. ابنة شقيقة سيرين عبد النور حديث السوشيل ميديا هل تشبهها؟
04:20 | 2025-08-13
13/08/2025 04:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بغياب ماريتا.. عاصي الحلاني وعائلته في "كان" وزوجته تلفت الأنظار بإطلالتها (فيديو)
Lebanon 24
بغياب ماريتا.. عاصي الحلاني وعائلته في "كان" وزوجته تلفت الأنظار بإطلالتها (فيديو)
04:09 | 2025-08-13
13/08/2025 04:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصل عمرو يوسف عن زوجته كنده علوش؟
Lebanon 24
هل انفصل عمرو يوسف عن زوجته كنده علوش؟
03:20 | 2025-08-13
13/08/2025 03:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
08:27 | 2025-08-12
12/08/2025 08:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
10:24 | 2025-08-12
12/08/2025 10:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:58 | 2025-08-13
فنانة سوريّة بارزة تتحدّث عن سبب خلافها مع زياد الرحباني.. وماذا قالت عن لقائها بالسيّدة فيروز؟
04:50 | 2025-08-13
من بينهم ميريام فارس وأصالة.. هذا المرض يصيب أغلب النجوم
04:20 | 2025-08-13
مثلت معها في "دانتيل".. ابنة شقيقة سيرين عبد النور حديث السوشيل ميديا هل تشبهها؟
04:09 | 2025-08-13
بغياب ماريتا.. عاصي الحلاني وعائلته في "كان" وزوجته تلفت الأنظار بإطلالتها (فيديو)
03:20 | 2025-08-13
هل انفصل عمرو يوسف عن زوجته كنده علوش؟
02:36 | 2025-08-13
رقصت وتمايلت بإثارة.. ستيفاني صليبا تُفاجئ الجمهور بظهورها مع نجل الفنان فضل شاكر (فيديو)
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 13:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 13:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 13:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24