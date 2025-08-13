هل انفصل عمرو يوسف عن زوجته كنده علوش؟

Advertisement

رد الفنان الأنباء التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة حول انفصاله عن زوجته الفنانة ، مشيرًا الى أنه لا يهتم بمثل هذه الشائعات، التي تلاحقه هو وزوجته من حين لآخر.وقال عمرو خلال الخاص لفيلمه " " : "نزل على تيك توك شائعات إن أنا وكندة انفصلنا، قلت ده خبر عبيط محدش هيصدقه، دخلت أقرأ التعليقات لقيت الناس مصدقة إننا فعلا انفصلنا، وبيقولوا ليه اتطلقوا دول بيحبوا بعض، فدا شر لابد منه، أتمنى أنه ينتهي على خير، وأنا مش هرد على كل واحد، هرد لما يكون ناس محترمة واقفة أتكلم معاهم، لكن بتوع الشائعات اللي عايزين ريتش وتريند مش هرد عليهم".وكان قد احتفل يوم الاثنين الماضي، بالعرض الخاص لفيلم درويش وحضر العرض عدد كبير من نجوم العمل وصناعه أبرزهم صبا مبارك، وتارا عماد، وخالد كمال، فردوس ، ووليد الحلفاوي، ودينا الشربيني، وغيرهم من الفنانين.(لها)