فنون ومشاهير

هل انفصل عمرو يوسف عن زوجته كنده علوش؟

Lebanon 24
13-08-2025 | 03:20
رد الفنان المصري عمرو يوسف على الأنباء التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة حول انفصاله عن زوجته الفنانة السورية كندة علوش، مشيرًا الى أنه لا يهتم بمثل هذه الشائعات، التي تلاحقه هو وزوجته من حين لآخر.
وقال عمرو خلال العرض الخاص لفيلمه "درويش"  : "نزل على تيك توك شائعات إن أنا وكندة انفصلنا، قلت ده خبر عبيط محدش هيصدقه، دخلت أقرأ التعليقات لقيت الناس مصدقة إننا فعلا انفصلنا، وبيقولوا ليه اتطلقوا دول بيحبوا بعض، فدا شر لابد منه، أتمنى أنه ينتهي على خير، وأنا مش هرد على كل واحد، هرد لما يكون ناس محترمة واقفة أتكلم معاهم، لكن بتوع الشائعات اللي عايزين ريتش وتريند مش هرد عليهم".

وكان عمرو يوسف قد احتفل يوم الاثنين الماضي، بالعرض الخاص لفيلم درويش وحضر العرض عدد كبير من نجوم العمل وصناعه أبرزهم صبا مبارك، وتارا عماد، وخالد كمال، فردوس عبد الحميد، ووليد الحلفاوي، ودينا الشربيني، وغيرهم من الفنانين.(لها)

