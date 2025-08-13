مثلت معها في "دانتيل".. ابنة شقيقة سيرين عبد النور حديث السوشيل ميديا هل تشبهها؟



واختارت في حفل زفاف شقيقها فستاناً مميزا يناسب سنها ويلائم جسمها الممشوق حمل توقيع المصمم ، وجاء بتدرجات اللون البنفسجي الناعم بتصميم راق. احتفلت عارضة الأزياء السابقة سابين وهي شقيقة الفنانة بزفاف ابنها كريستوفر، ولفتت ابنتها السا ماريا الأنظار بجمالها وبملامحها الطبيعية الى تشبه إلى حد كبير خالتها سيرين .واختارت في حفل زفاف شقيقها فستاناً مميزا يناسب سنها ويلائم جسمها الممشوق حمل توقيع المصمم ، وجاء بتدرجات اللون البنفسجي الناعم بتصميم راق.

وحصدت الشابة على اعجاب الآلاف من المتابعين الذين تغزلوا بجمالها الطبيعي، وركزوا على الشبه الكبير بينها وبين خالتها سيرين.



يذكر أن ألسا ماريا لعبت دور خالتها في مرحلة المراهقة في مسلسل "دانتيل" مع النجم السوري محمود نصر، ولفتت الأنظار بملامحها التي تشبه خالتها، وشاركت أيضاً في بعض من مشاهد فيلم Paparazzi من بطولة النجم ، ولكنها ابتعدت بعد ذلك عن التمثيل وتستكمل حياتها الجامعية باختصاص مختلف.(لها)