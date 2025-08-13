Advertisement

فنون ومشاهير

مثلت معها في "دانتيل".. ابنة شقيقة سيرين عبد النور حديث السوشيل ميديا هل تشبهها؟

Lebanon 24
13-08-2025 | 04:20
احتفلت عارضة الأزياء السابقة سابين نحاس وهي شقيقة الفنانة سيرين عبد النور بزفاف ابنها كريستوفر، ولفتت ابنتها السا ماريا الأنظار بجمالها وبملامحها الطبيعية الى تشبه إلى حد كبير خالتها سيرين .
واختارت إلسا في حفل زفاف شقيقها فستاناً مميزا يناسب سنها ويلائم جسمها الممشوق حمل توقيع المصمم جان بيار لحود، وجاء بتدرجات اللون البنفسجي الناعم بتصميم راق. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وحصدت الشابة على اعجاب الآلاف من المتابعين الذين تغزلوا بجمالها الطبيعي، وركزوا على الشبه الكبير بينها وبين خالتها سيرين.

يذكر أن ألسا ماريا لعبت دور خالتها في مرحلة المراهقة في مسلسل "دانتيل" مع النجم السوري محمود نصر، ولفتت الأنظار بملامحها التي تشبه خالتها، وشاركت أيضاً في بعض من مشاهد فيلم Paparazzi من بطولة النجم رامي عياش، ولكنها ابتعدت بعد ذلك عن التمثيل وتستكمل حياتها الجامعية باختصاص مختلف.(لها)

02:36 | 2025-08-13
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24