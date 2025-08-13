Advertisement

فنون ومشاهير

رغم مرور سنوات طويلة... هذا ما قالته ممثلة شهيرة عن طلاقها

Lebanon 24
13-08-2025 | 07:41
تحدّثت الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون عن إنفصالها عن الممثل براد بيت، وقالت إنّها "لا تزال تُعاني من آثار طلاقها على الرغم من مرور نحو عقدين على انفصالهما".
وووصفت أنيستون طلاقها بـ"اضطراب ما بعد الصدمة"، وقالت لمجلة "فانيتي فير" إنّها "أخذت الانفصال على محمل شخصي، وخصوصاً مع الاهتمام الإعلامي المكثف الذي أحاط بالحدث". (ارم نيوز)
 
 
 
