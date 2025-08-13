سيارتها تحطّمت... فنانة تتعرّض لحادث سير مروّع وهذا وضعها الصحيّ

تعرضت الفنانة لحادث سير في في مصر، ما أدى إلى إصابتها بكدمات ورضوض في الكتف والرقبة، إضافة إلى جروحٍ سطحيّة متفرقة، وتحطّم سيارتها.

وفي هذا السياق، كشفت مديرة أعمال ، أنّ "حالتها الصحية في تحسّن ملحوظ حالياً، وتخضع لفترة راحة واستشفاء بعد الاطمئنان عليها طبيّاً". (العين الإخبارية)