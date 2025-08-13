Advertisement

فنون ومشاهير

سيارتها تحطّمت... فنانة تتعرّض لحادث سير مروّع وهذا وضعها الصحيّ

Lebanon 24
13-08-2025 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1404246-638906975029770961.jpg
Doc-P-1404246-638906975029770961.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرضت الفنانة المصرية ليلى علوي لحادث سير في الساحل الشمالي في مصر، ما أدى إلى إصابتها بكدمات ورضوض في الكتف والرقبة، إضافة إلى جروحٍ سطحيّة متفرقة، وتحطّم سيارتها.
Advertisement
 
 
وفي هذا السياق، كشفت مديرة أعمال علوي، أنّ "حالتها الصحية في تحسّن ملحوظ حالياً، وتخضع لفترة راحة واستشفاء بعد الاطمئنان عليها طبيّاً". (العين الإخبارية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تضررت سيارتها بشكل كبير.. فنانة شهيرة تنجو من حادث سير مروع (صورة)
lebanon 24
13/08/2025 16:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة الشاب محمود... تعرّض لحادث سير مروّع
lebanon 24
13/08/2025 16:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... فنان شهير جدّاً يتعرّض لحادث سير وهذا وضعه وعائلته (صورة)
lebanon 24
13/08/2025 16:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"أنا تعبانة".. فنانة شهيرة تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعها (صورة)
lebanon 24
13/08/2025 16:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:41 | 2025-08-13
05:58 | 2025-08-13
04:50 | 2025-08-13
04:20 | 2025-08-13
04:09 | 2025-08-13
03:20 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24