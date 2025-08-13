35
سيارتها تحطّمت... فنانة تتعرّض لحادث سير مروّع وهذا وضعها الصحيّ
تعرضت الفنانة
المصرية
ليلى علوي
لحادث سير في
الساحل الشمالي
في مصر، ما أدى إلى إصابتها بكدمات ورضوض في الكتف والرقبة، إضافة إلى جروحٍ سطحيّة متفرقة، وتحطّم سيارتها.
وفي هذا السياق، كشفت مديرة أعمال
علوي
، أنّ "حالتها الصحية في تحسّن ملحوظ حالياً، وتخضع لفترة راحة واستشفاء بعد الاطمئنان عليها طبيّاً". (العين الإخبارية)
